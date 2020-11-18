https://ria.ru/20201118/eda-1585101651.html

Врач рассказала, когда еда лечит

Врач рассказала, когда еда лечит

Правильно приготовленная еда и идеальный режим питания могут играть решающую роль при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T04:12

2020-11-18T04:12

2020-11-18T04:12

здоровье - общество

нурия дианова

еда

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Правильно приготовленная еда и идеальный режим питания могут играть решающую роль при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Качество продуктов, объем и количество приемов пищи, способ ее приготовления – все это имеет главное значение как на стадии лечения, так и на стадии поддержания длительной ремиссии любых заболеваниях ЖКТ, подчеркнула гастроэнтеролог Нурия Дианова.Очень важна правильная кулинарная обработка продуктов, которая сама по себе является лечебным инструментом, отметила гастроэнтеролог. Абсолютно при всех проблемах с желудочно-кишечным трактом нужно исключить из рациона острую, горячую, жареную, жирную пищу, которая обладает сильным сокогонным эффектом. "При обострении гастрита, рефлюксной болезни, холецистита, панкреатита важно дать химический покой. Основные принципы лечебного питания при многих заболеваниях ЖКТ – химическое и термическое щажение. Органам нужно дать возможность отдохнуть, восстановиться", – пояснила Нурия Дианова. По ее словам, идеальный режим питания тоже имеет исключительное лечебное и профилактическое значение. "Четырех- и пятиразовое питание в приоритете по сравнению с одно- и трехкратным питанием. Определенные порции в еде важны больше, чем таблетки, например, при рефлюксе, когда есть недостаточность кардии. У человека, который ест один-два раза в день, но большими порциями, постоянно будет изжога, могут появляться эрозии пищевода", – заключила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, нурия дианова, еда, общество