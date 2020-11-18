https://ria.ru/20201118/dtp-1585222983.html

В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:41

2020-11-18T17:41

2020-11-18T17:41

тула

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_e4fa219b1cb500bd042fa440a50524ae.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону."В 16.45 на улице Скуратовской Тулы произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту №62. По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия