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В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:41
2020-11-18T17:41
2020-11-18T17:41
тула
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону."В 16.45 на улице Скуратовской Тулы произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту №62. По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html
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тула, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости.
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле
, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону.
"В 16.45 на улице Скуратовской Тулы произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту №62. По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.