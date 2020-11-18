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В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:41
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тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону."В 16.45 на улице Скуратовской Тулы произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту №62. По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
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тула, происшествия

В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

17:41 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Туле, пострадали 10 человек, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, сообщило УМВД по региону.
"В 16.45 на улице Скуратовской Тулы произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту №62. По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
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ТулаПроисшествия
 
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