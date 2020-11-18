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Сын министра Амурской области протаранил инкассаторов и попал на видео

Сын министра Амурской области протаранил инкассаторов и попал на видео

Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим врезался в инкассаторский автомобиль в Благовещенске. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:02

2020-11-18T16:02

2020-11-18T16:55

амурская область

благовещенск

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим врезался в инкассаторский автомобиль в Благовещенске.На опубликованных в Сети кадрах видно, что бронеавтомобиль попытался повернуть налево с правого ряда. Зеленин на джипе Toyota Land Cruiser двигался по левой полосе и не успел среагировать на маневр инкассаторской машины, которая в результате столкновения завалилась набок.Позже водитель иномарки в Instagram пояснил, что не был виноват в инциденте.Как сообщила РИА Новости представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина, в ДТП пострадал пассажир "Газели" инкассаторов.Александр Зеленин занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в июне 2018 года. В ноябре 2014-го он уволился с должности начальника регионального управления ГИБДД УМВД.

https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, происшествия