Сын министра Амурской области протаранил инкассаторов и попал на видео
16:02 18.11.2020 (обновлено: 16:55 18.11.2020)
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим врезался в инкассаторский автомобиль в Благовещенске.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что бронеавтомобиль попытался повернуть налево с правого ряда. Зеленин на джипе Toyota Land Cruiser двигался по левой полосе и не успел среагировать на маневр инкассаторской машины, которая в результате столкновения завалилась набок.
Позже водитель иномарки в Instagram пояснил, что не был виноват в инциденте.
"Вот он (водитель автомобиля с инкассаторами. — Прим. ред.) с правой полосы разворачивается через две полосы, я ехал в своей. Думаю, здесь даже спорной ситуации не может быть", — сказал он.
Как сообщила РИА Новости представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина, в ДТП пострадал пассажир "Газели" инкассаторов.
Александр Зеленин занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в июне 2018 года. В ноябре 2014-го он уволился с должности начальника регионального управления ГИБДД УМВД.
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