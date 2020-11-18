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В Иваново водитель сбил пешехода, а затем наехал на мужчину
В Иваново водитель сбил пешехода, а затем наехал на мужчину
Водитель легкового автомобиля в Иваново сбил женщину на переходе, после чего въехал в остановку и совершил наезд на молодого человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:45
2020-11-18T13:28
иваново
происшествия
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Иваново сбил женщину на переходе, после чего въехал в остановку и совершил наезд на молодого человека, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД Владислав Радостин.По его информации, ДТП произошло в среду."Водитель, управляя автомобилем "Жигули" седьмой модели, следовал по улице К. Маркса, где совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на молодого человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что оба пострадавших в настоящий момент находятся в автомобиле скорой помощи, у каждого из них диагностировано сотрясение мозга. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
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иваново, происшествия

В Иваново водитель сбил пешехода, а затем наехал на мужчину

11:45 18.11.2020 (обновлено: 13:28 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкАвтомобиль, совершивший наезд на пешехода, в Иванове
Автомобиль, совершивший наезд на пешехода, в Иванове - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Иваново сбил женщину на переходе, после чего въехал в остановку и совершил наезд на молодого человека, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД Владислав Радостин.
По его информации, ДТП произошло в среду.
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"Водитель, управляя автомобилем "Жигули" седьмой модели, следовал по улице К. Маркса, где совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на молодого человека", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что оба пострадавших в настоящий момент находятся в автомобиле скорой помощи, у каждого из них диагностировано сотрясение мозга. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
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