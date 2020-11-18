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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:49
2020-11-18T23:49
гумчс по северной осетии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владикавказ
грузия
в мире
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ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии."С 23.00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", - говорится в сообщении.Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении, добавлено в сообщении.
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гумчс по северной осетии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ, грузия, в мире

Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

23:49 18.11.2020
 
© Flickr / Alexxx MalevВоенно-грузинская дорога. Крестовый перевал
Военно-грузинская дорога. Крестовый перевал - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Flickr / Alexxx Malev
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ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
"С 23.00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении, добавлено в сообщении.
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ГУМЧС по Северной ОсетииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладикавказГрузияВ мире
 
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