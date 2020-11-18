https://ria.ru/20201118/dopros-1585206599.html

Подозреваемый в хищениях Мень находится на допросе, сообщил источник

Подозреваемый в хищениях Мень находится на допросе, сообщил источник

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, которому вменяется участие в хищении 700 миллионов рублей, сейчас находится в Следственном комитете на допросе, рассказал... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:31

2020-11-18T16:31

2020-11-18T16:41

игорь краснов

дело аудитора счетной палаты михаила меня

михаил мень

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, которому вменяется участие в хищении 700 миллионов рублей, сейчас находится в Следственном комитете на допросе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящий момент Михаил Мень находится на допросе у следователя", - сказал собеседник агентства.Как ранее заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, обосновывая в Совфеде необходимость задержания Меня, в 2011 году "неустановленные лица из числа бенефициаров группы компаний "Продо" объединились в организованную группу для хищения кредита из бюджета Ивановской области". В эту группу, по словам генпрокурора, вошли Мень, в то время - губернатор региона, замглавы компании "Продо менеджмент" Екатерина Семенова и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.

https://ria.ru/20201118/men-1585171552.html

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игорь краснов, дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), происшествия