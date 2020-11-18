Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран активно развиваются.
"Я высоко ценю мой диалог с президентом Путиным, диалог, который служит интересам обеих наших стран и высоко ценится всеми в Израиле. И я благодарен за уважение и поддержку, которые президент Путин дает российскому еврейскому сообществу - под его руководством отношения между Израилем и Россией становятся все сильнее", - заявил Нетаньяху.
"Израильские и российские эксперты сотрудничают в борьбе против коронавируса. Хорошие отношения Израиля и России важны для нас, я бы даже сказал, что они критически важны", - отметил он в обращении к участникам благотворительного осеннего онлайн-марафона Российского еврейского конгресса.
В рамках мероприятия израильскому премьер-министру вручили премию РЕК "Global Influence Award" - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир.