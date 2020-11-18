https://ria.ru/20201118/dialog-1585230174.html

Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным

Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:17

2020-11-18T18:17

2020-11-18T18:17

россия

российский еврейский конгресс

владимир путин

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран активно развиваются."Израильские и российские эксперты сотрудничают в борьбе против коронавируса. Хорошие отношения Израиля и России важны для нас, я бы даже сказал, что они критически важны", - отметил он в обращении к участникам благотворительного осеннего онлайн-марафона Российского еврейского конгресса.В рамках мероприятия израильскому премьер-министру вручили премию РЕК "Global Influence Award" - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584883707.html

россия

израиль

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россия, российский еврейский конгресс, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, в мире