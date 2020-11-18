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Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:17
2020-11-18T18:17
россия
российский еврейский конгресс
владимир путин
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран активно развиваются."Израильские и российские эксперты сотрудничают в борьбе против коронавируса. Хорошие отношения Израиля и России важны для нас, я бы даже сказал, что они критически важны", - отметил он в обращении к участникам благотворительного осеннего онлайн-марафона Российского еврейского конгресса.В рамках мероприятия израильскому премьер-министру вручили премию РЕК "Global Influence Award" - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир.
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россия, российский еврейский конгресс, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным

18:17 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным, под его руководством отношения двух стран активно развиваются.

"Я высоко ценю мой диалог с президентом Путиным, диалог, который служит интересам обеих наших стран и высоко ценится всеми в Израиле. И я благодарен за уважение и поддержку, которые президент Путин дает российскому еврейскому сообществу - под его руководством отношения между Израилем и Россией становятся все сильнее", - заявил Нетаньяху.

"Израильские и российские эксперты сотрудничают в борьбе против коронавируса. Хорошие отношения Израиля и России важны для нас, я бы даже сказал, что они критически важны", - отметил он в обращении к участникам благотворительного осеннего онлайн-марафона Российского еврейского конгресса.
В рамках мероприятия израильскому премьер-министру вручили премию РЕК "Global Influence Award" - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир.
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