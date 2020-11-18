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Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который, будучи трезвым, на машине протаранил толпу людей, собравшихся на публичные слушания в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:35
2020-11-18T10:35
авто
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который, будучи трезвым, на машине протаранил толпу людей, собравшихся на публичные слушания в калининградском поселке Холмогоровка, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.Во вторник около 16 часов (17.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Холмогоровке Зеленоградского района во время общественных слушаний 79-летний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. По уточненным данным полиции, в результате ДТП пять человек госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение."Следственным отделом ОМВД России по Зеленоградскому району в отношении 79-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала Поставничая.Она отметила, что водителя отпустили домой с обязательством о явке. Установлено, что мужчина был трезв. Автомобиль изъяли, назначено проведение автотехнических экспертиз. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции, инспекторы ГИБДД и экстренные службы.Сообщалось, что следователи управления СК России по региону проводят доследственную проверку по ДТП.
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калининградская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом
Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Калининградской области. Инцидент произошел в селе Холмогоровка, водитель 1941 года рождения на внедорожнике въехал в толпу людей. По предварительным данным, он перепутал педали.
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авто, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом

10:35 18.11.2020
 
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который, будучи трезвым, на машине протаранил толпу людей, собравшихся на публичные слушания в калининградском поселке Холмогоровка, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.
Во вторник около 16 часов (17.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Холмогоровке Зеленоградского района во время общественных слушаний 79-летний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. По уточненным данным полиции, в результате ДТП пять человек госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
"Следственным отделом ОМВД России по Зеленоградскому району в отношении 79-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала Поставничая.
Она отметила, что водителя отпустили домой с обязательством о явке. Установлено, что мужчина был трезв. Автомобиль изъяли, назначено проведение автотехнических экспертиз. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции, инспекторы ГИБДД и экстренные службы.
Сообщалось, что следователи управления СК России по региону проводят доследственную проверку по ДТП.
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