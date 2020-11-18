https://ria.ru/20201118/covid-19-1585192405.html

Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19

Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:29

2020-11-18T15:29

2020-11-18T15:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию."Если есть сбои (в системе борьбы с коронавирусом), я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - сказал Путин на совещании с кабмином.По его словам, абсолютное большинство врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/putin-1585195631.html

россия

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество