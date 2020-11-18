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Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19
Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:29
2020-11-18T15:49
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коронавирус covid-19
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владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию."Если есть сбои (в системе борьбы с коронавирусом), я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - сказал Путин на совещании с кабмином.По его словам, абсолютное большинство врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19

15:29 18.11.2020 (обновлено: 15:49 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию.
"Если есть сбои (в системе борьбы с коронавирусом), я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Путин назвал поддержку людей ключевым критерием работы всех органов власти - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти
По его словам, абсолютное большинство врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям.

Недопустимо, когда их колоссальный труд обесценивается из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко, слажено, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
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