https://ria.ru/20201118/covid-19-1585192405.html
Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19
Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:29
2020-11-18T15:29
2020-11-18T15:49
распространение нового коронавируса
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общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию."Если есть сбои (в системе борьбы с коронавирусом), я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - сказал Путин на совещании с кабмином.По его словам, абсолютное большинство врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/putin-1585195631.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество