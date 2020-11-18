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Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp, об этом женщина рассказала изданию "Казанский репортер". РИА Новости, 18.11.2020

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp, об этом женщина рассказала изданию "Казанский репортер".По ее словам, спор в чате возник из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. "В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", — пояснила она.Женщина заявила, что оскорбление "из трех букв" было обращено к мужчине по имени Ленар, при этом сам он в чате не присутствовал, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил."Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось", — сообщила жительница Казани, добавив, что намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

https://realty.ria.ru/20201022/sosedi-1580966797.html

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whatsapp inc., казань, общество, происшествия