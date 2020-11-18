Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/chat-1585097040.html
Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp
Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp
Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp, об этом женщина рассказала изданию "Казанский репортер". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:34
2020-11-18T10:42
whatsapp inc.
казань
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_0:237:3069:1963_1400x0_80_0_0_12e8e0618f03889777c4766c52805bc6.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp, об этом женщина рассказала изданию "Казанский репортер".По ее словам, спор в чате возник из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. "В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", — пояснила она.Женщина заявила, что оскорбление "из трех букв" было обращено к мужчине по имени Ленар, при этом сам он в чате не присутствовал, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил."Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось", — сообщила жительница Казани, добавив, что намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.
https://realty.ria.ru/20201022/sosedi-1580966797.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_22:0:2751:2047_1400x0_80_0_0_4af58fff6bf7026cae9e427c77460673.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., казань, общество, происшествия

Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

00:34 18.11.2020 (обновлено: 10:42 18.11.2020)
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp, об этом женщина рассказала изданию "Казанский репортер".
По ее словам, спор в чате возник из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. "В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", — пояснила она.
Женщина заявила, что оскорбление "из трех букв" было обращено к мужчине по имени Ленар, при этом сам он в чате не присутствовал, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил.
"Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось", — сообщила жительница Казани, добавив, что намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.
Константин Балакин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 12:00
Флуд и нытье: кто есть кто в соседских чатах
 
WhatsApp Inc.КазаньОбществоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния