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Власти Москвы увеличат расходы на здравоохранение и образование

Власти Москвы увеличат расходы на здравоохранение и образование

Расходы на здравоохранение в Москве в 2021 году вырастут на 12% или более чем на 40 миллиардов рублей, а расходы на образование - почти на 11 миллиардов рублей, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:19

2020-11-18T15:19

2020-11-18T15:26

здравоохранение

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Расходы на здравоохранение в Москве в 2021 году вырастут на 12% или более чем на 40 миллиардов рублей, а расходы на образование - почти на 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного комплекса социального развития.Отмечается, что важнейшей задачей московского здравоохранения в 2021 году останется поддержание высокого уровня доступности и качества оказания медпомощи по приоритетным направлениям: профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения."Для достижения указанных целей на 2021 год предусмотрены средства в объеме 741,9 миллиарда рублей (средства бюджета Москвы и фонда ОМС). Это на 40,8 миллиарда больше, чем в 2020 году. В процентном соотношении рост расходов на здравоохранение в следующем году составляет 6%. На реализацию программы "Столичное здравоохранение" за счет средств бюджета города Москвы предусмотрено увеличение расходов на 12% до 447,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные статьи расходов бюджета Москвы – это обеспечение льготников бесплатными лекарствами, изделиями медицинского назначения в размере 45,7 миллиарда рублей, оказание высокотехнологической медицинской помощи в размере 33 миллиардов рублей, финансирование строительства новых объектов здравоохранения в размере 55,1 миллиарда рублей. Кроме того, бюджетом предусмотрено увеличение финансирования мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе вакцинация населения от COVID-19 в размере 10 миллиардов рублей, а также финансирование мероприятий по программе охраны здоровья матерей и детей в размере 10 миллиардов рублей.Помимо этого, Москва почти на 11 миллиардов рублей увеличит расходы на образование в 2021 году."В 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты. В 2021 году расходы на образование в Москве вырастут почти на 11 миллиардов рублей и составят 426,4 миллиарда", - сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Как отметили в пресс-службе ведомства, бюджет столицы на следующий год сохраняет социальную направленность, все ключевые образовательные проекты будут продолжены. Проект бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на образование на 2,6% по сравнению с нынешним годом, то есть на 10,9 миллиарда рублей."Одной из главных задач московского образования в 2021 году станет обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступного качественного образования для каждого ребенка независимо от района его проживания и социального положения семьи", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже сегодня в столице местами в дошкольных группах обеспечены все дети в возрасте от 2 лет 4 месяцев до 7 лет, чьи родители изъявили соответствующее желание. Ежегодно растет число первоклассников, которые учатся в школах в районе проживания. В этом учебном году их уже около 95%."В каждой школе столицы созданы все условия для раскрытия талантов детей. Сейчас во всех школах Москвы на выбор старшеклассникам предложено три и более направлений профильного образования. В медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, атомных, курчатовских, предпринимательских и IT-классах, оснащенных самым современным оборудованием, учатся свыше 45 тысяч юных москвичей - на 10 тысяч больше, чем годом ранее. В 2021 году запланировано открытие медиаклассов для подготовки будущих журналистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что во всех школах, колледжах, дворцах творчества реализуются программы дополнительного образования. В целом допобразованием в городе охвачены более 1 миллиона учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Это 88,5% от общего числа детей и подростков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200521/1571770714.html

https://ria.ru/20201113/testirovanie-1584552063.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578057569.html

https://ria.ru/20201116/zarplata-1584895340.html

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здравоохранение, москва, общество