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Эксперты выяснили, на что копят россияне
Эксперты выяснили, на что копят россияне
Абсолютное большинство российских семей ведет общий бюджет, при этом граждане чаще всего копят на квартиру, машину и путешествия, отмечается в исследовании... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:13
2020-11-18T05:13
россия
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Абсолютное большинство российских семей ведет общий бюджет, при этом граждане чаще всего копят на квартиру, машину и путешествия, отмечается в исследовании банка "Хоум кредит", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кредитная организация провела в ноябре собеседования россиян в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей. Итоговое исследование включает в себя ответы 740 человек. "Наиболее популярными целями накопления ожидаемо стали собственная квартира и машина – 20,8% и 12,4%, соответственно", - сказали аналитики.Кроме того, 8,6% россиян собирают деньги на путешествие, 7% - на ремонт, и еще 5,3% - на образование. Чуть меньше 4% респондентов копят на дачу, 1,5% граждан хочет купить новую мебель и бытовую технику, и лишь 0,6% опрошенных собирают средства для медуслуги. При этом около 40% россиян признались, что не имеют специальной цели для накопления.Эксперты также выяснили, что 80% россиян имеют общий бюджет со своими супругами, а о наличии самостоятельных бюджетов у каждого взрослого члена семьи сообщило 15,6% респондентов.При этом мужчины и женщины не смогли сойтись во мнении о распределении в семье ролей по зарабатыванию денег и распоряжению финансами. "По мнению мужчин, в 57,6% случаев зарабатывает деньги муж, а 36,9% - жена. Женщины же считают, что муж зарабатывает деньги лишь в 48,1% случаев, а жена – в 44,4%", - поясняют аналитики. В то же время мужчины уверены, что они чаще своих жен участвуют в планировании бюджета, а женщины считают наоборот.Другие члены семьи почти не приносят денег в семейный бюджет и не занимаются его планированием, говорится в исследовании. Так, их вклад был отмечен лишь в 2,5% случаев. При этом исключением стали регионы Северного Кавказа, где доля людей старшего поколения в зарабатывании денег составила около 5%, а в планировании расходов – около 4%.
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россия, общество

Эксперты выяснили, на что копят россияне

05:13 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Абсолютное большинство российских семей ведет общий бюджет, при этом граждане чаще всего копят на квартиру, машину и путешествия, отмечается в исследовании банка "Хоум кредит", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Кредитная организация провела в ноябре собеседования россиян в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей. Итоговое исследование включает в себя ответы 740 человек. "Наиболее популярными целями накопления ожидаемо стали собственная квартира и машина – 20,8% и 12,4%, соответственно", - сказали аналитики.
Кроме того, 8,6% россиян собирают деньги на путешествие, 7% - на ремонт, и еще 5,3% - на образование. Чуть меньше 4% респондентов копят на дачу, 1,5% граждан хочет купить новую мебель и бытовую технику, и лишь 0,6% опрошенных собирают средства для медуслуги. При этом около 40% россиян признались, что не имеют специальной цели для накопления.
Эксперты также выяснили, что 80% россиян имеют общий бюджет со своими супругами, а о наличии самостоятельных бюджетов у каждого взрослого члена семьи сообщило 15,6% респондентов.
При этом мужчины и женщины не смогли сойтись во мнении о распределении в семье ролей по зарабатыванию денег и распоряжению финансами. "По мнению мужчин, в 57,6% случаев зарабатывает деньги муж, а 36,9% - жена. Женщины же считают, что муж зарабатывает деньги лишь в 48,1% случаев, а жена – в 44,4%", - поясняют аналитики. В то же время мужчины уверены, что они чаще своих жен участвуют в планировании бюджета, а женщины считают наоборот.
Другие члены семьи почти не приносят денег в семейный бюджет и не занимаются его планированием, говорится в исследовании. Так, их вклад был отмечен лишь в 2,5% случаев. При этом исключением стали регионы Северного Кавказа, где доля людей старшего поколения в зарабатывании денег составила около 5%, а в планировании расходов – около 4%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 15:30Акценты
Спецвклады на недвижимость: копим по-новому!В Госдуме РФ предложили создать специальные вклады на покупку жилья. Кроме того, они не будут облагаться налогом. Накопительный депозит будет действовать в течение определенного периода времени – после либо покупать жилье, либо возвращать налоговые льготы.
 
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