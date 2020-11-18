https://ria.ru/20201118/briks-1585185936.html

БРИКС выдержала испытание коронавирусом

БРИКС выдержала испытание коронавирусом

Внутренняя солидарность стран-членов БРИКС выдержала испытание эпидемией COVID-19. Принятые на прошедшем саммите решения свидетельствуют о жизнеспособности... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:04

2020-11-18T15:04

2020-11-18T15:04

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брикс

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МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Внутренняя солидарность стран-членов БРИКС выдержала испытание эпидемией COVID-19. Принятые на прошедшем саммите решения свидетельствуют о жизнеспособности объединения. Сегодня перед БРИКС стоит задача адаптации к изменяющемуся миру и продолжения движения к своей главной цели – построению более справедливого экономического порядка, считают эксперты.XII саммит БРИКС состоялся 17 ноября, в этом году он прошел в режиме видеоконференции. Несмотря на возросшую сложность мировой обстановки и неопределенность многих мировых политических и экономических процессов, объединение БРИКС продолжает функционировать и принимать решения, адекватные сложившейся ситуации.По словам эксперта, сегодня объединение столкнулось с необходимостью адаптации к меняющейся картине мира. Это необходимо для продолжения выполнения своей главной задачи – построения более справедливого мирового экономического порядка."Сегодня перед объединением БРИКС встает вопрос о том, как бы это объединение могло адаптироваться и продолжить движение к своему предназначению – предоставлению более адекватных прав новым центрам политического и экономического влияния в современном мире. Это продвижение вперед по пути к устранению былой асимметрии в международных отношениях. Это движение к симметрии, которая отражает новую реальность", - добавил Давыдов.Эксперт также выразил уверенность, что БРИКС должна более активно взаимодействовать с ведущими международными организациями, начиная с ООН, поддерживать конструктивную работу ВОЗ, учитывая ту ситуацию в которой находится весь мир в связи с пандемией. По его мнению, БРИКС также "способна защитить авторитет ВТО", внести конструктивный вклад в стремление ВТО исключать экономические войны и санкционные эксцессы в политике коллективного Запада.Несмотря на то, что весь год прошел в тени коронавируса, и вся офлайн деятельность была, по сути, приостановлена, России удалось удачно провести в рамках своего председательства все мероприятия в формате БРИКС, заявил Sputnik ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский.Был принят целый пакет документов, наиболее важные из них: Московская декларация – общий сводный документ, в котором отражены согласованные позиции лидеров стран БРИКС по всем рассмотренным вопросам, антитеррористическая стратегия БРИКС и стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года.БРИКС, как диалоговый-консультационный формат, интересен, прежде всего, тем, что в его рамках проходят не только встречи лидеров глав государств, но в течение целого года идет постоянная работа в других различных форматах, отмечает Петровский. На полях московского саммита прошел целый ряд мероприятий. Среди них встречи министров науки и технологий, министров энергетики, образования, труда, глав МИД, мэров городов-побратимов, профсоюзный форум стран БРИКС, заседание женского делового совета БРИКС и другие."В каждом из этих форматов был принят свой итоговый документ. Несмотря на то, что не удалось провести саммит в офлайн формате, итоги саммита очень интересны, содержательная часть совершенно не пострадала", - отметил Петровский.Анализ главных документов, принятых по итогам саммита, говорит о том, что ключевой темой для обсуждения на полях саммита стали меры противодействия пандемии коронавируса не только в санитарно-эпидемиологическом смысле, но и в более широком экономическом плане. В стратегию экономического партнерства БРИКС до 2025 года вошли предложения, нацеленные на постэпидемическое восстановление экономики.Петровский особо выделил речь Председателя КНР Си Цзиньпина. "Об этом очень интересно говорил не только хозяин саммита Владимир Путин, была очень интересная, яркая, образная речь Председателя Си Цзиньпина, в которой он выдвинул целый ряд очень интересных предложений. Он очень точно оценил сложившуюся в мире ситуацию", - сказал эксперт.Среди важнейших тем прошедшего саммита бывший декан Школы международных исследований Университета имени Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Анурадха Ченой (Anuradha Chenoy) выделила вопрос доступности вакцин от COVID-19, а также меры по противодействию терроризму в рамках БРИКС.По мнению эксперта, сегодня перед БРИКС стоит задача углубления механизмов по вопросам развития и согласования своих предложений с целями устойчивого развития и позитивной многосторонностью, чтобы стать эффективным лидером глобального Юга.БРИКС (BRICS) — неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html

https://ria.ru/20201117/briks-1585025499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брикс