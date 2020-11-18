https://ria.ru/20201118/boeing-1585195232.html

В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX

В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:40

2020-11-18T15:40

2020-11-18T16:53

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX."Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в уведомлении на сайте ведомства.Разрешение на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX не означает его немедленное возвращение в небо, сначала надо пересмотреть программы обучения пилотов, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), поступившем в РИА Новости.Эти шаги не позволяют MAX немедленно вернуться в небо. FAA должно утвердить пересмотренную программу подготовки пилотов 737 MAX для каждой американской авиакомпании, эксплуатирующей MAX, и оставляет за собой право выдавать сертификаты годности к полетам и экспортные сертификаты годности к полетам для всех новых самолетов 737 МАХ, произведенных после распоряжения FAA о запрете полетов", - говорится в документе.Кроме того, авиакомпании, лайнеры 737 МАХ которых сейчас стоят на приколе, должны будут провести необходимую техническую подготовку их к возобновлению полетов, сказано в сообщении."После возвращения в эксплуатацию FAA продолжит тесно работать с нашими иностранными партнерами в сфере гражданской авиации, чтобы оценить любые потенциальные дополнительные усовершенствования для лайнера", - сообщили в управлении.Ведомство также обещает следить за безопасностью эксплуатации этого типа самолетов в дальнейшем.Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576062843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lion air, boeing 737, ethiopian airlines, сша, в мире