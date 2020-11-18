Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/boeing-1585195232.html
В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX
В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:40
2020-11-18T16:53
lion air
boeing 737
ethiopian airlines
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149222/89/1492228994_200:0:2236:1145_1400x0_80_0_0_1c93a70c6525aceb8a0a98746da878b6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX."Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в уведомлении на сайте ведомства.Разрешение на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX не означает его немедленное возвращение в небо, сначала надо пересмотреть программы обучения пилотов, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), поступившем в РИА Новости.Эти шаги не позволяют MAX немедленно вернуться в небо. FAA должно утвердить пересмотренную программу подготовки пилотов 737 MAX для каждой американской авиакомпании, эксплуатирующей MAX, и оставляет за собой право выдавать сертификаты годности к полетам и экспортные сертификаты годности к полетам для всех новых самолетов 737 МАХ, произведенных после распоряжения FAA о запрете полетов", - говорится в документе.Кроме того, авиакомпании, лайнеры 737 МАХ которых сейчас стоят на приколе, должны будут провести необходимую техническую подготовку их к возобновлению полетов, сказано в сообщении."После возвращения в эксплуатацию FAA продолжит тесно работать с нашими иностранными партнерами в сфере гражданской авиации, чтобы оценить любые потенциальные дополнительные усовершенствования для лайнера", - сообщили в управлении.Ведомство также обещает следить за безопасностью эксплуатации этого типа самолетов в дальнейшем.Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576062843.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149222/89/1492228994_455:0:1982:1145_1400x0_80_0_0_6e5029fc0a181965ff6eecf971080d1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
lion air, boeing 737, ethiopian airlines, сша, в мире

В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX

15:40 18.11.2020 (обновлено: 16:53 18.11.2020)
 
© AP Photo / Ted S. WarrenСамолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX.
"Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в уведомлении на сайте ведомства.
Разрешение на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX не означает его немедленное возвращение в небо, сначала надо пересмотреть программы обучения пилотов, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), поступившем в РИА Новости.
Эти шаги не позволяют MAX немедленно вернуться в небо. FAA должно утвердить пересмотренную программу подготовки пилотов 737 MAX для каждой американской авиакомпании, эксплуатирующей MAX, и оставляет за собой право выдавать сертификаты годности к полетам и экспортные сертификаты годности к полетам для всех новых самолетов 737 МАХ, произведенных после распоряжения FAA о запрете полетов", - говорится в документе.
Кроме того, авиакомпании, лайнеры 737 МАХ которых сейчас стоят на приколе, должны будут провести необходимую техническую подготовку их к возобновлению полетов, сказано в сообщении.
"После возвращения в эксплуатацию FAA продолжит тесно работать с нашими иностранными партнерами в сфере гражданской авиации, чтобы оценить любые потенциальные дополнительные усовершенствования для лайнера", - сообщили в управлении.
Ведомство также обещает следить за безопасностью эксплуатации этого типа самолетов в дальнейшем.
Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Самолет Boeing-737 Max - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 19:02
Boeing переименовал скандальный самолет после серии катастроф
 
Lion AirBoeing 737Ethiopian AirlinesСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния