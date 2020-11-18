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Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T07:30
2020-11-18T08:29
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов - впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,95%, до 18 328 долларов.В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют."Сегодня утром биткоин превысил 18 000 долларов... С начала недели рост превысил 15%. Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов", - сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов."В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды", - заключил он.
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биткоин, весь мир, экономика

Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

07:30 18.11.2020 (обновлено: 08:29 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов - впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,95%, до 18 328 долларов.
В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.
На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.
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"Сегодня утром биткоин превысил 18 000 долларов... С начала недели рост превысил 15%. Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов", - сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды", - заключил он.
 
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