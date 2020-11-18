https://ria.ru/20201118/bitkoin-1585105150.html

Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T07:30

2020-11-18T07:30

2020-11-18T08:29

биткоин

весь мир

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов - впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,95%, до 18 328 долларов.В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют."Сегодня утром биткоин превысил 18 000 долларов... С начала недели рост превысил 15%. Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов", - сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов."В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды", - заключил он.

https://ria.ru/20191129/1561733084.html

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биткоин, весь мир, экономика