https://ria.ru/20201118/bitkoin-1585105150.html
Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T07:30
2020-11-18T07:30
2020-11-18T08:29
биткоин
весь мир
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1400x0_80_0_0_d2f8fa2440c47ca37e30a31ccfd19feb.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов - впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,95%, до 18 328 долларов.В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют."Сегодня утром биткоин превысил 18 000 долларов... С начала недели рост превысил 15%. Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов", - сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов."В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды", - заключил он.
https://ria.ru/20191129/1561733084.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_8175fd7c9093ccb3395f723c29f02a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, весь мир, экономика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина
- на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром растет в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов - впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,95%, до 18 328 долларов.
В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.
На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.
"Сегодня утром биткоин превысил 18 000 долларов... С начала недели рост превысил 15%. Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов", - сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды", - заключил он.