https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html

Bild: Байден похоронит газопровод "Северный поток — 2"

Bild: Байден похоронит газопровод "Северный поток — 2"

Надежды немецких политиков на смягчение риторики США по газопроводу "Северный поток — 2" после прихода Джо Байдена не оправдаются, считает журналист Bild Юлиан... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:47

2020-11-18T16:47

2020-11-18T17:53

россия

северный поток — 2

балтийское море

газпром

джо байден

германия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:760:2288:2047_1400x0_80_0_0_976d51bbf1722b833e488c08a741c8d1.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Надежды немецких политиков на смягчение риторики США по газопроводу "Северный поток — 2" после прихода Джо Байдена не оправдаются, считает журналист Bild Юлиан Рёпке.Он призвал готовиться к тому, что в новом году Вашингтон продолжит закручивать гайки в этом вопросе.К такому неблагоприятному прогнозу Рёпке подтолкнули намерение США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими предприятиями и судами. Как отмечает автор статьи, пока ограничений против немецких властей в повестке нет, однако Байден "может похоронить" почти готовый "Северный поток — 2".В свою очередь, бывший советник экс-президента Барака Обамы Бенджамин Шмитт из Гарвард-Смитсоновского центра утверждает, что и демократы, и республиканцы одинаково негативно настроены по отношению к трубопроводу из России в Германию.Его позицию подтверждает и экс-генсек НАТО, бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Он выразил сожаление насчет того, что будущие санкции могут затронуть сертификационную компанию Det Norske Veritas. Однако, по его словам, большинство датчан "будут рады, если история "Северного потока — 2" закончится" в водах государства.По мнению специалиста по энергетической безопасности Алана Райли, новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные и страховые компании, что замедлит реализацию проекта. Но главная цель Байдена, уверяет эксперт, закрыть проект — для этого он готов разработать такую стратегию, которую поддержит сама Германия. Как считает Райли, бывший вице-президент США предложит Берлину "обширный пакет по вопросам безопасности", нацеленный на замену российского газа возобновляемыми ресурсами.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.Если Белый дом реализует эти планы, власти Германии подготовят ответные меры. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В связи с этим правительство Меркель рассматривает план по скоординированным ответным действиям Евросоюза.При этом в России неоднократно подчеркивали, что газопровод в любом случае будет достроен.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201108/bayden-1583611261.html

https://ria.ru/20201110/germaniya-1583934526.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583592854.html

россия

балтийское море

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, джо байден, германия, сша, экономика