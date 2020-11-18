https://ria.ru/20201118/berlin-1585182709.html
На акции протеста в Берлине начались задержания
На акции протеста в Берлине начались задержания
Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга напротив бундестага ФРГ в Берлине, есть пострадавшие, также начались задержания, передает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
2020-11-18T15:12
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга напротив бундестага ФРГ в Берлине, есть пострадавшие, также начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Многие участники акции жалуются на резь в глазах и проблемы с дыханием.Полицейские также продолжают использовать водометы против протестующих. По данным корреспондента РИА Новости, возле водометов раздались два взрыва, вероятно, взорвались петарды. У полицейского отделения есть задымление.На площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать люди, они скандируют "Позор!"Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире