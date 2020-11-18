https://ria.ru/20201118/berlin-1585162466.html

Протестующие в Берлине требуют пропустить их к зданию парламента

Протестующие в Берлине требуют пропустить их к зданию парламента

Толпа протестующих, собравшаяся у полицейских заграждений в районе бундестага ФРГ, требует пропустить их к зданию парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:27

2020-11-18T13:27

2020-11-18T13:27

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Толпа протестующих, собравшаяся у полицейских заграждений в районе бундестага ФРГ, требует пропустить их к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости.На площадь прибывают новые отряды полиции, усилена блокировка улицы, ведущей от Бранденбургских ворот к зданию бундестага ФРГ: ее перегородили дополнительно полицейскими автобусами.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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Силовики оцепили подходы к бундестагу, который сегодня будет принимать закон об инфекционной защите Силовики оцепили все подходы к бундестагу, который сегодня буде принимать вызвавший протесты закон об инфекционной защите. Митингующие скандируют "Свобода!", "Мир!", "Долой диктатуру!" и "Долой закон об инфекционной помощи!" 2020-11-18T13:27 true PT0M20S

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коронавирус covid-19, германия, в мире