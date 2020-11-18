https://ria.ru/20201118/baykonur-1585124313.html

Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"

Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"

Второй летный экземпляр космического челнока "Буран" и его технологический макет, хранящиеся на Байконуре, принадлежат казахстанскому предприятию... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:48

2020-11-18T10:48

2020-11-18T16:15

риа наука

байконур (космодром)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Второй летный экземпляр космического челнока "Буран" и его технологический макет, хранящиеся на Байконуре, принадлежат казахстанскому предприятию "Ракетно-космическая компания "Байконур".Об этом сообщил глава предприятия Муса Даурен, написав главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в комментарии к его посту в Twitter. Российский чиновник на днях рассказал, что государственная корпорация хотела бы купить "Бураны" и устроить их в музей, но не смогла найти владельца."Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО "РКК Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми", — написал Даурен.В ответном сообщении глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил тревогу в отношении условий хранения кораблей и спросил о возможности обсудить дальнейшую судьбу этих космических челноков.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом хранится там же.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии.Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой — ныне находится на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20201116/buran-1584898587.html

https://ria.ru/20200807/1575471657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (космодром), космос - риа наука, дмитрий рогозин