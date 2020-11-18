Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/bayden-1585266417.html
Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения
Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения
Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:39
2020-11-18T23:39
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582957368_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7f9dbabc51e1b6c86c4808b48e3437fc.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина на День Благодарения в следующую неделю, а проведет его в узком семейном кругу."Приближается День Благодарения и мне сказали: "Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо". Но у меня большая семья, о которой, вы, вероятно, много слышали, и мы все делаем вместе. Но, знаете, но нас будет только трое, потому что мы не можем сейчас собирать вместе семьи, которые живут в разных местах", - сказал Байден на посвященной ситуации с коронавирусом видео-конференции с представителями экстренных служб. Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября – традиционно семейный праздник, который считается одним из самых главных в США. В День благодарения принято собираться семей за столом с запеченной индейкой. В этом году из-за пандемии коронавируса, предупреждают врачи, проведение семейных торжеств должно проходить с соблюдением строгим мер предосторожности.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным итогам победу на них одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп не признает поражение.
https://ria.ru/20201108/sobaka-1583668151.html
https://ria.ru/20191128/1561601855.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582957368_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_79fbfb40cc27ff2bb5e72aa49f64af3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения

23:39 18.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина на День Благодарения в следующую неделю, а проведет его в узком семейном кругу.
"Приближается День Благодарения и мне сказали: "Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо". Но у меня большая семья, о которой, вы, вероятно, много слышали, и мы все делаем вместе. Но, знаете, но нас будет только трое, потому что мы не можем сейчас собирать вместе семьи, которые живут в разных местах", - сказал Байден на посвященной ситуации с коронавирусом видео-конференции с представителями экстренных служб. Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 23:26Выборы президента США — 2020
Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября – традиционно семейный праздник, который считается одним из самых главных в США. В День благодарения принято собираться семей за столом с запеченной индейкой. В этом году из-за пандемии коронавируса, предупреждают врачи, проведение семейных торжеств должно проходить с соблюдением строгим мер предосторожности.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным итогам победу на них одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп не признает поражение.
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2019
28 ноября 2019, 02:17
День благодарения в США
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
09:04В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния