https://ria.ru/20201118/bayden-1585266417.html
Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения
Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения
Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:39
2020-11-18T23:39
2020-11-18T23:39
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина на День Благодарения в следующую неделю, а проведет его в узком семейном кругу."Приближается День Благодарения и мне сказали: "Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо". Но у меня большая семья, о которой, вы, вероятно, много слышали, и мы все делаем вместе. Но, знаете, но нас будет только трое, потому что мы не можем сейчас собирать вместе семьи, которые живут в разных местах", - сказал Байден на посвященной ситуации с коронавирусом видео-конференции с представителями экстренных служб. Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября – традиционно семейный праздник, который считается одним из самых главных в США. В День благодарения принято собираться семей за столом с запеченной индейкой. В этом году из-за пандемии коронавируса, предупреждают врачи, проведение семейных торжеств должно проходить с соблюдением строгим мер предосторожности.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным итогам победу на них одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп не признает поражение.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости.
Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден
рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина на День Благодарения в следующую неделю, а проведет его в узком семейном кругу.
"Приближается День Благодарения и мне сказали: "Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо". Но у меня большая семья, о которой, вы, вероятно, много слышали, и мы все делаем вместе. Но, знаете, но нас будет только трое, потому что мы не можем сейчас собирать вместе семьи, которые живут в разных местах", - сказал Байден на посвященной ситуации с коронавирусом видео-конференции с представителями экстренных служб. Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.
День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября – традиционно семейный праздник, который считается одним из самых главных в США. В День благодарения принято собираться семей за столом с запеченной индейкой. В этом году из-за пандемии коронавируса, предупреждают врачи, проведение семейных торжеств должно проходить с соблюдением строгим мер предосторожности.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным итогам победу на них одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп
не признает поражение.