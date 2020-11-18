https://ria.ru/20201118/bayden-1585266417.html

Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения

Байден отменил большой семейный ужин на день Благодарения

Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T23:39

2020-11-18T23:39

2020-11-18T23:39

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582957368_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7f9dbabc51e1b6c86c4808b48e3437fc.jpg

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Победивший по предварительным данным на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, что из-за коронавируса откажется от традиции большого семейного ужина на День Благодарения в следующую неделю, а проведет его в узком семейном кругу."Приближается День Благодарения и мне сказали: "Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо". Но у меня большая семья, о которой, вы, вероятно, много слышали, и мы все делаем вместе. Но, знаете, но нас будет только трое, потому что мы не можем сейчас собирать вместе семьи, которые живут в разных местах", - сказал Байден на посвященной ситуации с коронавирусом видео-конференции с представителями экстренных служб. Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября – традиционно семейный праздник, который считается одним из самых главных в США. В День благодарения принято собираться семей за столом с запеченной индейкой. В этом году из-за пандемии коронавируса, предупреждают врачи, проведение семейных торжеств должно проходить с соблюдением строгим мер предосторожности.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным итогам победу на них одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп не признает поражение.

https://ria.ru/20201108/sobaka-1583668151.html

https://ria.ru/20191128/1561601855.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире