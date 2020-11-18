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В Башкирии в детском саду убили воспитательницу
В Башкирии в детском саду убили воспитательницу
Воспитательница убита в детском саду в Башкирии, по подозрению в убийстве задержан ее 49-летний бывший муж, сообщили в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:07
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следственный комитет россии (ск рф)
уфимский район
кармаскалинский район
происшествия
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УФА, 18 ноя — РИА Новости. Воспитательница убита в детском саду в Башкирии, по подозрению в убийстве задержан ее 49-летний бывший муж, сообщили в следственном управлении СК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября."Бывший муж женщины — житель Уфимского района в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где она работает воспитателем, и на почве ревности три раза ударил ее ножом. Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений", — говорится в сообщении башкирского следкома.Отмечается, что воспитательница от полученных ранений скончалась в карете скорой медицинской помощи.Следственные органы Башкирии предъявили задержанному обвинение в убийстве. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие произошедшему", — сообщает СУ СК по региону.
https://ria.ru/20201002/ubiystvo-1578108223.html
уфимский район
кармаскалинский район
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следственный комитет россии (ск рф), уфимский район, кармаскалинский район, происшествия

В Башкирии в детском саду убили воспитательницу

09:07 18.11.2020 (обновлено: 16:27 18.11.2020)
 
© Фото : СУ СК России по Республике БашкортостанДетский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где произошло убийство
Детский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где произошло убийство - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
Детский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где произошло убийство
Читать ria.ru в
УФА, 18 ноя — РИА Новости. Воспитательница убита в детском саду в Башкирии, по подозрению в убийстве задержан ее 49-летний бывший муж, сообщили в следственном управлении СК по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября.
"Бывший муж женщины — житель Уфимского района в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где она работает воспитателем, и на почве ревности три раза ударил ее ножом. Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений", — говорится в сообщении башкирского следкома.
Отмечается, что воспитательница от полученных ранений скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Следственные органы Башкирии предъявили задержанному обвинение в убийстве. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие произошедшему", — сообщает СУ СК по региону.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Уфимский районКармаскалинский районПроисшествия
 
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