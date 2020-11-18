https://ria.ru/20201118/bashkiriya-1585110780.html

В Башкирии в детском саду убили воспитательницу

В Башкирии в детском саду убили воспитательницу

Воспитательница убита в детском саду в Башкирии, по подозрению в убийстве задержан ее 49-летний бывший муж, сообщили в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:07

2020-11-18T09:07

2020-11-18T16:27

следственный комитет россии (ск рф)

уфимский район

кармаскалинский район

происшествия

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УФА, 18 ноя — РИА Новости. Воспитательница убита в детском саду в Башкирии, по подозрению в убийстве задержан ее 49-летний бывший муж, сообщили в следственном управлении СК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября."Бывший муж женщины — житель Уфимского района в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где она работает воспитателем, и на почве ревности три раза ударил ее ножом. Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений", — говорится в сообщении башкирского следкома.Отмечается, что воспитательница от полученных ранений скончалась в карете скорой медицинской помощи.Следственные органы Башкирии предъявили задержанному обвинение в убийстве. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие произошедшему", — сообщает СУ СК по региону.

https://ria.ru/20201002/ubiystvo-1578108223.html

уфимский район

кармаскалинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), уфимский район, кармаскалинский район, происшествия