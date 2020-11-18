https://ria.ru/20201118/bangkok-1585220033.html

В Бангкоке демонстранты облили краской вывеску управления полиции

В Бангкоке демонстранты облили краской вывеску управления полиции

Участники массовой демонстрации в Бангкоке облили водой и краской вывеску главного управления национальной полиции, расположенного в деловом центре Бангкока,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:28

2020-11-18T17:28

2020-11-18T17:28

прают чан-оча

пхыа тхаи

бангкок

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564695685_0:0:2605:1465_1400x0_80_0_0_48b6fd6235ec728a684682c996f05750.jpg

БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Участники массовой демонстрации в Бангкоке облили водой и краской вывеску главного управления национальной полиции, расположенного в деловом центре Бангкока, после чего лидеры протеста заявили о его окончании.На площади у перекрестка Ратчапрасонг у торгового центра Central World, рядом с которым находятся территория главного управления полиции и центральный полицейский госпиталь, в течение вечера в среду собрались тысячи демонстрантов. После нескольких часов митинга большая группа демонстрантов отделилась от основной массы и перешла к воротам комплекса зданий полицейского управления. Они принесли с собой бутылки с водой, водяные пистолеты и емкости с краской, чтобы "отомстить полицейским" за применение против них накануне на подходах к зданию парламента Таиланда водометов, заряженных подкрашенной водой со слезоточивыми и перечными примесями.Полицейские, находившиеся на территории управления, приготовились отразить напор демонстрантов, если те попытаются взломать ворота, однако оставались на значительном расстоянии от протестующих и ни во что не вмешивались.Несколько демонстрантов влезли на стену комплекса полицейских зданий и облили краской вывеску главного управления, затем один из участников акции написал слово "убирайся!" на постаменте портрета королевы-матери Сирикит, установленного над стеной управления.Демонстранты выкрикивали лозунги "Долой феодализм и диктатуру!", "Мы не рабы!" и "Прают (премьер-министр, генерал Прают Чан-Оча), убирайся!".Затем лидеры демонстрантов оповестили участников акции через мегафоны и сообщения в социальных сетях об окончании протеста, однако отдельные группы демонстрантов все еще остаются на площади у перекрестка Ратчапрасонг и продолжают слушать ораторов, говорящих в переносные мегафоны.Лидеры протеста объявили также о том, что следующая массовая акция состоится 25 ноября у комплекса зданий Бюро королевской собственности, которое управляет собственностью короны – земельными участками, зданиями, сооружениями и другими объектами – на всей территории страны.В среду парламент Таиланда обсуждал семь проектов закона о внесении поправок в конституцию Таиланда, предложенных различными парламентскими фракциями, среди которых был и проект "народной конституции", представленный оппозиционным объединением юристов iLaw и отражавший требования протестующих о реформе конституции и монархии. Проект "народной конституции" провалился при голосовании, за него отдали голоса только 212 депутатов и сенаторов из 719 присутствовавших. Голосование в первом чтении прошли два "умеренных" проекта, не касавшихся вопросов о статусе монархии, которые представили главная оппозиционная партия "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда") и правительственная коалиция.Молодежные протесты, к которым часто присоединяются оппозиционеры старшего возраста, проходят в Таиланде с декабря прошлого года. Активизировавшись в июле после трех с половиной месяцев ограничительных мер и самоизоляции, протестное движение усилилось, собирая на улицах в отдельные дни до 80-100 тысяч человек.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства под его же руководством, правившего в стране в 2014 – 2019 годах, смены конституции страны и реформы таиландской монархии, которая обеспечит "возвращение института монархии в рамки конституции".

https://ria.ru/20201025/tailand-1581445242.html

https://ria.ru/20201118/tailand-1585208512.html

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, пхыа тхаи, бангкок, таиланд, в мире