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При ракетном обстреле центра Багдада погиб ребенок
При ракетном обстреле центра Багдада погиб ребенок
Ракетный обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные здания, привел к гибели ребенка, пострадали еще пять человек, сообщила... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:25
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ирак
в мире
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БАГДАД, 18 ноя – РИА Новости. Ракетный обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные здания, привел к гибели ребенка, пострадали еще пять человек, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.По данным пресс-службы, на территории "зеленой зоны" и в ее окрестностях суммарно упали семь ракет.Силовики установили, что ракеты запускались из района Амин-2 на востоке столицы.В свою очередь Объединенное командование ВС Ирака объявило, что разведка страны начала поиск злоумышленников, осуществивших ракетный обстрел, и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.Представитель шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Мухаммед Мохи в октябре заявил, что иракские вооруженные формирования согласились приостановить ракетные атаки на войска США в стране при условии, что правительство Ирака представит график вывода американских войск.Газета Wall Street Journal сообщила в сентябре со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о планах полностью закрыть американское посольство в Багдаде, если не прекратятся ракетные обстрелы. По данным газеты, США готовятся закрыть посольство в течение следующих нескольких месяцев, при этом они должны сохранить свое консульство в Эрбиле. В свою очередь глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил в конце сентября, что ведомство проводит консультации с послами европейских и арабских стран, объясняя им опасность решения США о закрытии посольства в Багдаде, и призвал Вашингтон пересмотреть это решение, назвав его "ошибкой".Целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Кроме того, обстрелам также подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Трамп ранее заявил, что в Ираке число американских военнослужащих будет снижено до 2 тысяч. При этом он не назвал конкретных сроков.
https://ria.ru/20200729/1575075413.html
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ирак, в мире

При ракетном обстреле центра Багдада погиб ребенок

00:25 18.11.2020 (обновлено: 00:26 18.11.2020)
 
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Hadi Mizban
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БАГДАД, 18 ноя – РИА Новости. Ракетный обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные здания, привел к гибели ребенка, пострадали еще пять человек, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
По данным пресс-службы, на территории "зеленой зоны" и в ее окрестностях суммарно упали семь ракет.
"Из семи ракет четыре упали в "зеленой зоне", три - за ее пределами, одна из этих трех взорвалась в воздухе... в результате обстрела погибла девочка, пострадали еще пять человек, все они - мирные жители", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Силовики установили, что ракеты запускались из района Амин-2 на востоке столицы.
В свою очередь Объединенное командование ВС Ирака объявило, что разведка страны начала поиск злоумышленников, осуществивших ракетный обстрел, и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.
Представитель шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Мухаммед Мохи в октябре заявил, что иракские вооруженные формирования согласились приостановить ракетные атаки на войска США в стране при условии, что правительство Ирака представит график вывода американских войск.
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Газета Wall Street Journal сообщила в сентябре со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о планах полностью закрыть американское посольство в Багдаде, если не прекратятся ракетные обстрелы. По данным газеты, США готовятся закрыть посольство в течение следующих нескольких месяцев, при этом они должны сохранить свое консульство в Эрбиле. В свою очередь глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил в конце сентября, что ведомство проводит консультации с послами европейских и арабских стран, объясняя им опасность решения США о закрытии посольства в Багдаде, и призвал Вашингтон пересмотреть это решение, назвав его "ошибкой".
Целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Кроме того, обстрелам также подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Трамп ранее заявил, что в Ираке число американских военнослужащих будет снижено до 2 тысяч. При этом он не назвал конкретных сроков.
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