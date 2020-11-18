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Путин призвал не винить людей за ажиотажный спрос на лекарства
Путин призвал не винить людей за ажиотажный спрос на лекарства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:44
2020-11-18T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
денис мантуров
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства медицинских препаратов."Что касается ажиотажного спроса. Вчера еще никому ничего не нужно было. Сегодня уже ничего нет. Ну мы все с вами знаем, что это возможно. И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы сказали о возможности увеличения производств", - сказал Путин на совещании с членами правительства, комментируя слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства."Все исполним", - ответил Мантуров.Путин также попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, спросив о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объеме как можно быстрее."По легковым автомобилям, как я сказал, до конца года возможно оперативно будет поставить около двух тысяч автомобилей. Плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, если такое решение будет дополнительно принято. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно еще отгрузить 3,5 тысячи автомобилей, именно легковых", - сказал Мантуров.Путин поручил проработать этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он отметил, что прежде всего нужно поставить автомобили в те регионы, где ситуация особенно сложная.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, денис мантуров, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

Путин призвал не винить людей за ажиотажный спрос на лекарства

15:44 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства медицинских препаратов.
"Что касается ажиотажного спроса. Вчера еще никому ничего не нужно было. Сегодня уже ничего нет. Ну мы все с вами знаем, что это возможно. И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы сказали о возможности увеличения производств", - сказал Путин на совещании с членами правительства, комментируя слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.
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"Все исполним", - ответил Мантуров.
Путин также попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, спросив о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объеме как можно быстрее.
"По легковым автомобилям, как я сказал, до конца года возможно оперативно будет поставить около двух тысяч автомобилей. Плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, если такое решение будет дополнительно принято. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно еще отгрузить 3,5 тысячи автомобилей, именно легковых", - сказал Мантуров.
Путин поручил проработать этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он отметил, что прежде всего нужно поставить автомобили в те регионы, где ситуация особенно сложная.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДенис МантуровТатьяна ГоликоваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
 
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