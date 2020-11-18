Путин призвал не винить людей за ажиотажный спрос на лекарства
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства медицинских препаратов.
"Что касается ажиотажного спроса. Вчера еще никому ничего не нужно было. Сегодня уже ничего нет. Ну мы все с вами знаем, что это возможно. И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы сказали о возможности увеличения производств", - сказал Путин на совещании с членами правительства, комментируя слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.
"Все исполним", - ответил Мантуров.
Путин также попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, спросив о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объеме как можно быстрее.
"По легковым автомобилям, как я сказал, до конца года возможно оперативно будет поставить около двух тысяч автомобилей. Плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, если такое решение будет дополнительно принято. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно еще отгрузить 3,5 тысячи автомобилей, именно легковых", - сказал Мантуров.
Путин поручил проработать этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он отметил, что прежде всего нужно поставить автомобили в те регионы, где ситуация особенно сложная.
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