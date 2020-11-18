https://ria.ru/20201118/ayvazyan-1585238221.html

Биография Ара Айвазяна

Биография Ара Айвазяна

Армянский дипломат Ара Айвазян родился 30 марта 1969 года в Ереване (Армения). РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:01

2020-11-18T19:01

2020-11-18T19:01

ара айвазян

ереван

справки

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Армянский дипломат Ара Айвазян родился 30 марта 1969 года в Ереване (Армения).В 1993 году Ара Айвазян окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета, в 1994 году – факультет политологии в Университете Айказян в Бейруте (Ливан).В 1987-1989 годах служил в Вооруженных силах СССР.В 1994-1996 годах – атташе второго европейского департамента министерства иностранных дел, третий секретарь.В 1996-1997 годах – второй секретарь посольства Армении в Аргентине.В 1998 году – заведующий секретариатом министерства иностранных дел Армении.В 1999-2006 годах – посол Армении в Аргентине и Чили.В 2000-2006 годах – посол Армении в Уругвае.В 2006 году – советник аппарата министра иностранных дел Армении.В 2006-2011 годах – посол Армении в Дании.В 2006-2012 годах был послом Армении в Норвегии, в 2006-2013 годах – в Швеции, в 2006-2014 годах – в Финляндии.В 2011-2016 годах – посол Армении в Литве, в 2012-2016 годах – посол Армении в Латвии и Эстонии.С 2016 года был чрезвычайным и полномочным послом Армении в Мексике, с 2017 года одновременно – на Кубе, в Коста-Рике, Гондурасе и в Гватемале, с 2018 года одновременно – в Панаме.16 октября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Ара Айвазяна заместителем министра иностранных дел. 18 ноября 2020 года указом президента Армении Армена Саркисяна назначен министром иностранных дел. Владеет русским, английским и испанским языкамиЖенат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, ереван, справки