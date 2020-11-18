https://ria.ru/20201118/asus-1585182812.html

В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой

В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой

Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:52

2020-11-18T14:52

2020-11-18T14:52

риа наука

android

смартфоны

asustek computer, inc.

технологии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. Оба смартфона получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. В Asus применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телефото. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.Asus ZenFone 7 работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более продвинутую платформу — Snapdragon 865+. Смартфоны оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. Но беспроводного способа пополнить емкость аккумулятора флагманы от Asus не получили.Стоимость на флагманы от Asus в России довольно высокая. За Asus ZenFone 7 с накопителем 128 ГБ просят 59 990 рублей, а ценник Pro-версии — 67 990 рублей.

https://ria.ru/20190517/1553587891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, смартфоны, asustek computer, inc., технологии