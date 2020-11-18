Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201118/asus-1585182812.html
В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой
В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой
Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
риа наука
android
смартфоны
asustek computer, inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:147:1000:710_1400x0_80_0_0_7846019c9ac2159d396bd29d1dfa6c1f.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. Оба смартфона получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. В Asus применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телефото. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.Asus ZenFone 7 работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более продвинутую платформу — Snapdragon 865+. Смартфоны оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. Но беспроводного способа пополнить емкость аккумулятора флагманы от Asus не получили.Стоимость на флагманы от Asus в России довольно высокая. За Asus ZenFone 7 с накопителем 128 ГБ просят 59 990 рублей, а ценник Pro-версии — 67 990 рублей.
https://ria.ru/20190517/1553587891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:125:1000:875_1400x0_80_0_0_387b290c5c6abbfa17aa7d4179789946.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
android, смартфоны, asustek computer, inc., технологии

В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой

14:52 18.11.2020
 
© AsusAsus ZenFone 7
Asus ZenFone 7 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Asus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября.
Оба смартфона получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. В Asus применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телефото. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.
Презентация ASUS - РИА Новости, 1920, 17.05.2019
17 мая 2019, 17:33
Эволюция дисплеев привела ASUS к созданию камеры с поворотным модулем
Asus ZenFone 7 работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более продвинутую платформу — Snapdragon 865+. Смартфоны оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. Но беспроводного способа пополнить емкость аккумулятора флагманы от Asus не получили.
Стоимость на флагманы от Asus в России довольно высокая. За Asus ZenFone 7 с накопителем 128 ГБ просят 59 990 рублей, а ценник Pro-версии — 67 990 рублей.
 
РИА НаукаAndroidСмартфоныASUSTeK Computer, Inc.Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
17:41Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
Лента новостейМолния