https://ria.ru/20201118/asus-1585182812.html
В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой
В России представили уникальный смартфон с поворотной камерой
Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
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asustek computer, inc.
технологии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут доступны для покупки 24 ноября. Оба смартфона получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. В Asus применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телефото. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.Asus ZenFone 7 работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более продвинутую платформу — Snapdragon 865+. Смартфоны оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. Но беспроводного способа пополнить емкость аккумулятора флагманы от Asus не получили.Стоимость на флагманы от Asus в России довольно высокая. За Asus ZenFone 7 с накопителем 128 ГБ просят 59 990 рублей, а ценник Pro-версии — 67 990 рублей.
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android, смартфоны, asustek computer, inc., технологии
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Компания Asus объявила о старте предзаказов на свои новые флагманские смартфоны — Asus ZenFone 7 и 7 Pro. Смартфоны станут
доступны для покупки 24 ноября.
Оба смартфона получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. В Asus применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — 64-Мп основной, 12-Мп широкоугольный и 8-Мп телефото. Версия Pro дополнительно оснащена оптическим стабилизатором двух сенсорах.
Asus ZenFone 7 работает на процессоре Snapdragon 865, тогда как 7 Pro получил более продвинутую платформу — Snapdragon 865+. Смартфоны оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку. Но беспроводного способа пополнить емкость аккумулятора флагманы от Asus не получили.
Стоимость на флагманы от Asus в России довольно высокая. За Asus ZenFone 7 с накопителем 128 ГБ просят 59 990 рублей, а ценник Pro-версии — 67 990 рублей.