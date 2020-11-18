https://ria.ru/20201118/armeniya-1585200519.html
Экс-глава СНБ Армении считает, что Пашинян уйдет в отставку
Экс-глава СНБ Армении считает, что Пашинян уйдет в отставку
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил в среду журналистам, что премьер страны Никол Пашинян подаст в отставку по мере... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:02
2020-11-18T16:02
2020-11-18T16:02
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584743654_0:0:1705:960_1400x0_80_0_0_5d5f502995d9471a927a8656b08e5bd7.jpg
ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил в среду журналистам, что премьер страны Никол Пашинян подаст в отставку по мере роста общественного давления."Давайте не называть Никола Пашиняна премьер-министром, он сегодня не имеет морального права так называться. Это человек, захвативший пост премьер-министра, который своей деятельностью ведет в глубокую пропасть Армению и Арцах (самоназвание Карабаха - ред). Оппозиция работает и Пашинян подаст в отставку по мере роста общественного давления", - заявил Ванецян в среду журналистам.По его словам, деятельность Пашиняна за 2,5 года "была провальной по всем направлениям. "Такой человек не может обнародовать "дорожные карты". Стране нужны профессионалы, патриоты, носители национальных идей, которые смогут вытащить государство из этой тяжелой ситуации", - отметил Ванецян.Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585158511.html
нагорный карабах
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584743654_0:0:1601:1200_1400x0_80_0_0_da05ddab83291fa8885277a17a4fb4bf.jpg
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-18T16:02
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости.
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил в среду журналистам, что премьер страны Никол Пашинян
подаст в отставку по мере роста общественного давления.
"Давайте не называть Никола Пашиняна премьер-министром, он сегодня не имеет морального права так называться. Это человек, захвативший пост премьер-министра, который своей деятельностью ведет в глубокую пропасть Армению
и Арцах
(самоназвание Карабаха - ред). Оппозиция работает и Пашинян подаст в отставку по мере роста общественного давления", - заявил Ванецян в среду журналистам.
По его словам, деятельность Пашиняна за 2,5 года "была провальной по всем направлениям. "Такой человек не может обнародовать "дорожные карты". Стране нужны профессионалы, патриоты, носители национальных идей, которые смогут вытащить государство из этой тяжелой ситуации", - отметил Ванецян.
Ранее премьер Армении опубликовал в Facebook
программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.
В Ереване несколько проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин
, Ильхам Алиев
и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.