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Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:18
2020-11-18T09:18
2020-11-18T12:50
никол пашинян
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. "Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он на фейсбуке.В посте премьер перечислил основные пункты дорожной карты:В плане также — реформа Воруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда."Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении", — поясняется в публикации.По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.Нагорный Карабах осенью 2020 годаВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В Армении начались протесты, оппозиция требует отставки правительства и дератификации принятого документа.
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РИА Новости
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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире
ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Армении
Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху.
"Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он на фейсбуке
.
В посте премьер перечислил основные пункты дорожной карты:
—реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, приоритет — определение статуса Карабаха;
—возвращение жителей Карабаха в свои дома, восстановление жилого фонда и инфраструктуры Карабаха и Армении;
—обеспечение соцгарантий семьям погибших, решение проблем раненых;
—освобождение пленных;
—психологическая реабилитация "участников войны и в целом общества".
В плане также — реформа Воруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда.
"Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении", — поясняется в публикации.
По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.
Нагорный Карабах осенью 2020 года
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооруженный конфликт. Армения
и Азербайджан
объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
В ночь на 10 ноября Россия, Баку
и Ереван
подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян
заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В Армении начались протесты, оппозиция требует отставки правительства и дератификации принятого документа.