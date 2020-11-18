Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:18
2020-11-18T12:50
никол пашинян
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585113086_0:318:3075:2048_1400x0_80_0_0_bdc68c4dc36a4a5a7c01207863dd7446.jpg
ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. "Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он на фейсбуке.В посте премьер перечислил основные пункты дорожной карты:В плане также — реформа Воруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда."Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении", — поясняется в публикации.По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.Нагорный Карабах осенью 2020 годаВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В Армении начались протесты, оппозиция требует отставки правительства и дератификации принятого документа.
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585113086_446:320:2750:2048_1400x0_80_0_0_b5e3febe34ef83e2dc276a507c71b8f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

09:18 18.11.2020 (обновлено: 12:50 18.11.2020)
 
© AFP 2020 / Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване, Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AFP 2020 / Tigran Mehrabyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху.
"Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он на фейсбуке.
В посте премьер перечислил основные пункты дорожной карты:
  • реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, приоритет — определение статуса Карабаха;
  • возвращение жителей Карабаха в свои дома, восстановление жилого фонда и инфраструктуры Карабаха и Армении;
  • обеспечение соцгарантий семьям погибших, решение проблем раненых;
  • освобождение пленных;
  • психологическая реабилитация "участников войны и в целом общества".
В плане также — реформа Воруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда.
"Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении", — поясняется в публикации.
По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

Нагорный Карабах осенью 2020 года

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В Армении начались протесты, оппозиция требует отставки правительства и дератификации принятого документа.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
17:41Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
Лента новостейМолния