https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html

Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:18

2020-11-18T09:18

2020-11-18T12:50

никол пашинян

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил план действий по Карабаху. "Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он на фейсбуке.В посте премьер перечислил основные пункты дорожной карты:В плане также — реформа Воруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда."Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении", — поясняется в публикации.По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.Нагорный Карабах осенью 2020 годаВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В Армении начались протесты, оппозиция требует отставки правительства и дератификации принятого документа.

нагорный карабах

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире