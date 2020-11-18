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Следствие не намерено просить ареста Михаила Меня
Следствие не намерено просить ареста Михаила Меня
Следствие не намерено просить суд арестовать экс-губернатора Ивановской области и бывшего главу Минстроя России Михаила Меня, сообщила официальный представитель РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:38
2020-11-18T20:38
дело аудитора счетной палаты михаила меня
светлана петренко
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следствие не намерено просить суд арестовать экс-губернатора Ивановской области и бывшего главу Минстроя России Михаила Меня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее Петренко сообщила, что Мень задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, ему предъявлено обвинение в растрате 700 миллионов рублей."В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала Петренко в видео, размещенном на YouTube-канале Следственного комитета.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, избрание меры пресечения планируется в четверг в Басманном суде Москвы.По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".
https://ria.ru/20201118/men-1585171552.html
ивановская область
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, светлана петренко, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

Следствие не намерено просить ареста Михаила Меня

20:38 18.11.2020
 
© СК РФКадры задержания Михаила Меня
Кадры задержания Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следствие не намерено просить суд арестовать экс-губернатора Ивановской области и бывшего главу Минстроя России Михаила Меня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее Петренко сообщила, что Мень задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, ему предъявлено обвинение в растрате 700 миллионов рублей.
"В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала Петренко в видео, размещенном на YouTube-канале Следственного комитета.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, избрание меры пресечения планируется в четверг в Басманном суде Москвы.
По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 14:12
Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняСветлана ПетренкоМихаил МеньСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
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