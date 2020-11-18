https://ria.ru/20201118/aramilev-1584972941.html

Сергей Арамилев: амурские тигры потенциально могут болеть коронавирусом

Сергей Арамилев: амурские тигры потенциально могут болеть коронавирусом

Пандемия коронавируса глобально повлияла не только на человека, но и на дикую природу: увеличился спрос на части тел редких животных, и контрабандисты усилили... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:00

2020-11-18T10:00

2020-11-18T10:07

центр "амурский тигр"

сергей арамилев

интервью

животные

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Пандемия коронавируса глобально повлияла не только на человека, но и на дикую природу: увеличился спрос на части тел редких животных, и контрабандисты усилили свою деятельность. В интервью РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал о противостоянии браконьерам в условиях эпидемии, о жизни выпущенных в дикую природу амурских тигров и о том, могут ли эти хищники быть переносчиками коронавируса. Беседовала Надежда Егорова.– Сергей Владимирович, подведите, пожалуйста, итоги работы центра в этом году. – Для нас одной из самых важных задач является развитие службы охотничьего надзора. Больше всего тигров обитает в Приморье, поэтому мы начинали с охотнадзора этого региона и потом тиражировали успехи на другие. В этом году наш главный успех в том, что удалось создать "дом" для сотрудников охотнадзора – административное здание, гараж с мастерскими и навес для техники. Отсутствие административного здания сдерживало развитие службы: нельзя было создать цифровой центр мониторинга, открыть горячую линию или даже провести совещание всего коллектива. За последние семь лет мы насытили охотнадзор техникой, но не было места, где можно было бы ее хранить и обслуживать. Это все сказывалось на эффективности работы. И открытие такого комплекса – одна из важных вех в развитии службы охотнадзора, которая позволит ей не только поступательно развиваться, но и существенно повысить свои акции на рынках за человеческие ресурсы.Второй большой блок нашей работы – это особо охраняемые природные территории в ареале тигра. Этот год для всех сложный, в первую очередь экономически. В условиях, когда все бюджеты урезаются, было ясно, что в этот и следующий год в заповедниках и национальных парках не предвидится увеличения госфинансирования. В связи с этим в этом году мы обеспечили четыре особо охраняемые территории бульдозерами, необходимым запасом ГСМ, мотопомпами и так далее – в принципе, всем необходимым для противостояния природным пожарам.При этом в России сейчас активно развивается экологический туризм. С учетом закрытия границ была вероятность, что внутренний турпоток будет увеличиваться, и 2020 год это подтвердил. Для нацпарков и заповедников – это единственная возможность заработать денег на свои основные функции по охране, но для этого нужно создавать инфраструктуру. В этом плане мы сконцентрировались на Лазовском заповеднике, Сихотэ-Алинском заповеднике и нацпарке "Бикин". Предыдущие инфраструктурные вложения в этом году себя оправдали – принесли этим трем территориям деньги, которые помогут им осуществлять функции по охране природы.Третьим достижением можно считать длительный проект по восстановлению группировки тигров в ЕАО. Тигры, выпущенные в последние семь лет, за редким исключением в условиях дикой природы регулярно приносят потомство – это тигрицы Светлая, Лазовка, Филиппа и Золушка. Неизвестна судьба тигра Сайхана, хотя мы надеемся, что с ним все хорошо.В целом проект реализуется успешно. Сейчас в ЕАО около 20 тигров, хотя еще 7-8 лет назад сюда заходил только один. "Выпусками" и правильной системой охраны удалось изменить ситуацию. И это уникальное достижение – нигде в мире ни у кого так не получилось. Наши ученые, сотрудники ООПТ, специалисты государственных и общественных организаций имеют уникальный опыт подготовки и выпуска хищников в дикую природу таким образом, чтобы они не навредили себе и окружающим.Общее достижение для всех природоохранников – это постепенное изменение отношения общества к природе в целом и к тигру в частности. Показательна история с тигренком, которого впоследствии назвали Сандой, когда люди не только сообщили о его выходах к селу, но и предпринимали усилия, чтобы до приезда специалистов зверь не попал под автомобиль или не стал жертвой браконьеров. В последующем люди принимали участие в судьбе тигренка, дали ему кличку, продолжают следить за его жизнью. Это говорит о том, что наконец-то экологическое просвещение приносит результаты, местные жители понимают, что тигр – не свирепый хищник-уничтожитель, а то звено, которое помогает сохранять уникальную природу юга Дальнего Востока: где есть тигр, есть и копытные животные и нет волков.При этом постоянно возникают те или иные угрозы. Сейчас есть сложности с добычей россыпного золота – не всегда оно ведется правильными методами и не всегда нанесенный природе ущерб можно возместить. Точки напряжения есть в Хабаровском крае, в Приморье. Здесь нужно смотреть на экономический баланс – стоит ли золото, которое будет изъято, денег, которые будут потрачены потом на восстановление природы. В целом этот год переходный: действующая редакция Стратегии сохранения амурского тигра рассчитана на 10 лет, она была принята в 2010 году, и сейчас общая задача специалистов за конец 2020 – начало 2021 года – подготовить новую редакцию Стратегии. Это будет продолжение базового документа, по которому мы будем строить свою работу. В начале следующего года документ должен быть готов и принят. Сотрудники центра будут принимать участие в разработке документа. – Внесла ли в этом году ситуация с коронавирусом коррективы в работу центра "Амурский тигр"? – Пандемия повлияла по нескольким направлениям. Первое связано с тем, что мировая медицина установила, что самым эффективным средством от коронавируса является сильный иммунитет. В странах Азии, соответственно, усилился спрос на товары растительного и животного происхождения, которые усиливают иммунитет. Это все отразилось на увеличении спроса на части тел животных и растения на территории России. Несмотря на то, что граница закрыта, товарооборот остается, и деятельность нелегальных скупщиков и контрабандистов усилилась. Увеличилась нагрузка на сотрудников таможни, ФСБ и МВД, они достаточно активно этому противостоят, и мы им со своей стороны в этом традиционно помогаем. Второе направление – режим самоизоляции переместил людей из города в сельскую и таежную местность, увеличился пресс на животных со стороны людей с оружием. Это все сказалось на интенсивности работы службы охотнадзора, заповедников и нацпарков. Третий момент: большинство инспекторов охотнадзора и заповедников, сотрудников научных отделов – это люди возрастные, и случаются больничные. Они бы и рады оказаться в лесу, но 2-3 месяца вынуждены проводить в больнице. И сейчас риск, что кто-то заболеет, остается. Но таежный иммунитет и предпринятые меры безопасности позволяют людям, которые заболевают, относительно быстро возвращаться в строй.– Усиливает ли китайская сторона работу по пресечению оборота частей редких животных из-за роста объемов контрабанды дериватов?– Китай – страна многочисленная, и культуру потребления частей животных им прививают не одну тысячу лет. Китайскому правительству сложно щелкнуть пальцами и сказать, что с завтрашнего дня все должны перестать верить в традиции. Конечно, китайское правительство предпринимает меры, например, после начала пандемии есть подвижки по закрытию ресторанов, где готовят в пищу животных из дикой природы. Но мы иллюзий не испытываем и понимаем, что это работа не одного года. В основном нужно рассчитывать на свои силы, на работу контролирующих и надзорных органов. Наши силовые структуры работают эффективнее всех среди стран, где обитают тигры. Это связано с их профессионализмом и с тем, что в последние пять лет они обратили более пристальное внимание на проблему незаконной добычи животных.– Есть ли исследования о том, что тигры могут болеть коронавирусом? – На данный момент такие исследования есть. Потенциально коронавирусом могут заболевать домашние кошки, собаки и понятно, что и тигры тоже. Но для этих животных коронавирус не является смертельным заболеванием или заболеванием, которое бы ограничивало их физическую подвижность, и сами они не являются источниками этой болезни.Недавний случай с датчанами, которые уничтожили всех норок на зверофермах, был отсутствием здравого смысла. Сейчас власти Дании признали свою ошибку. На данный момент и ВОЗ, и Минздрав РФ четко понимают, что коронавирус передается и развивается только благодаря людям. В этом плане хорошо, что все это не переносится в дикую природу.С заболеваниями в дикой природе есть другая серьезная проблема – это эпизоотия африканской чумы свиней, которая может локально снижать численность кабана, а это животное – основной ресурс для тигра и местного населения. Это потенциально может приводить к увеличению конфликтных ситуаций и недовольству местных жителей, которые не смогут добыть мясо. Ведь на территории юга Дальнего Востока охота – это не роскошь, а один из способов существования живущих в таежной и сельской местности людей.– Как сейчас на фоне пандемии складывается сотрудничество с КНР в части подсчета и охраны "общих" тигров? И сколько сейчас этих хищников с "двойным гражданством"?– Сейчас все даже упростилось – появились средства коммуникации, которые позволяют оперативно обмениваться данными, и яркий тому пример – тигрица Лазовка со своим тигренком, которая перешла по льду через Амур в Китай, а через несколько дней он растаял. Мы с китайским специалистами в режиме онлайн отслеживали тигров на территории КНР и на обратном пути их "встретили". Благодаря нашей с ними координации китайцы смогли наладить охрану – с тиграми там ничего не случилось. Наука до этого не предполагала, что тигренок может в таком возрасте переплыть Амур, но оказалось, что животные сильнее, чем мы о них думаем. Точное количество тигров с "двойным гражданством" установить сложно, они постоянно перемещаются. Лазовка четыре дня провела на территории Китая – считать ли ее тигром с "двойным гражданством"? Скорее, туристкой. Есть граница через реку Амур, и тигры там перемещаются достаточно редко. Больше тигров с "двойным гражданством", которые пересекают сухопутную границу. По последним данным, их около 20-25. Но Китай пока не является страной с устойчивой самостоятельной группировкой тигра. Там эти хищники потенциально могут размножиться, но пока условия для этого только создаются.– Планируются какие-то новые международные проекты сотрудничества по изучению тигров?– Из 14 стран, если Северную Корею считать страной ареала тигра, 13 – страны Азии. Но единственные территории, где есть схожие с российскими условия, это северная часть Китая и Северная Корея. КНДР – достаточно закрытая, и пока каких-либо подвижек в вопросе проведения научных исследований нет, это все пока на бумаге. Северная Корея пока не готова пустить к себе иностранцев, чтобы был проведен учет тигров, и дана общая оценка понимания пригодности мест обитаний.В этом плане интересен проект восстановления туранского тигра, который обитал на территории современного Казахстана, Ирана, Грузии, ряда территории Кавказа и вымер в 70-е годы прошлого века. Это те тигры, о которых писал Михаил Лермонтов, "витязь в тигровой шкуре" – это как раз о них. Есть научная работа, согласно которой считается, что амурский тигр наиболее близок к вымершему подвиду, и его можно использовать для восстановления популяции в дикой природе. Сейчас на территории Казахстана ведутся работы по увеличению численности копытных животных, создаются особо охраняемые природные территории, но пока местообитания тигра до необходимых параметров там не восстановлены. Россия уже отработала методику подготовки и выпуска тигров, поэтому возможна реализация этого проекта, если Казахстан восстановит у себя местообитания этого хищника и увеличит численность копытных. Тогда мы наших тигрят–сирот или конфликтных тигров будем выпускать не в ЕАО, например, а на территории Казахстана. Это может быть большим интересным проектом по возвращению тигра в дикую природу. Но это проект нескольких десятилетий, рассчитанный на несколько этапов. Пока эта работа находится на первом.– В сентябре был убит тигр Павлик, выпущенный в тайгу после пребывания в реабилитационном центре. Повлияет ли этот трагический случай на планы по выпуску тигров, может, будут меняться территории выпуска? – Мы не можем контролировать передвижения животных, ведь кошки гуляют сами по себе. Павлик после выпуска остался на территории Амурской области, но активно ее исследовал, пытался стать самым северным тигром, потом самым западным. Его крайняя точка – за городом Свободным – это самая западная точка нахождения тигра в ХХI веке. И пока все проведенные исследования не позволяют ученым четко определить вектор перемещения самцов, кроме того, площади их участков обитания – 1-1,5 тысячи квадратных километров.Павлик был хорошо подготовлен, потому что за 14 месяцев, что он успел пожить в дикой природе, достаточно осторожно относился к людям, не показывался им, не нападал на сельхозживотных. В этом плане к тигру невозможно предъявить претензий. Другой момент – к сожалению, трагедии могут происходить везде. В Приморье тоже убивают этих животных. Но в Амурской области было всего два тигра, и произошла трагическая случайность. Никто специально на Павлика не охотился, охотились на копытных. Тигр попался на глаза людям, которые решили потешить свое самолюбие и из хулиганских побуждений его убили. Важно, чтобы дело было до конца расследовано. Если люди виновны, то они должны понести показательное справедливое наказание, чтобы в будущем, когда новые тигры будут осваивать область, при случайной встрече с ними у человека не возникало мысли убивать. Павлик погиб, но успел дать достаточно много научных данных, которые позволят в будущем улучшить выпуски тигров. И чтобы смерть его не была напрасной, они должны быть продолжены в Амурской области. Мы знаем, что тигры изначально там обитали и исчезли только по вине человека. Наша общая задача – возвращать долги природе.– Тигрицу Санду, которая сейчас находится в центре реабилитации, также буду выпускать в Амурской области?– Это решение будет приниматься специалистами. Но очень бы хотелось выпустить ее в Амурской области, чтобы тигрице Елене не было скучно, и чтобы понимать, является ли закономерностью тот факт, что Павлик и Елена после "мягкого" выпуска остались на этой территории. Принципиальное решение о выпуске принимается по итогу реабилитации. Если есть вероятность, что тигр не боится человека, в дикую природу он выпущен не будет. Это связано с безопасностью самого тигра. Кроме того, в случае возможного ранения зверя, конфликт с человеком или нападение на сельхозживотное поставят крест на всей программе.– Появились ли новости о президентских тиграх Илоне и Кузе, сведений о которых долго не было?– К сожалению, нет, несмотря не то, что мы расширяем поле фотоловушек. Они могли стать жертвами браконьеров либо погибли в силу естественных причин, либо живы. Около 15-18% тигров ежегодно погибает по естественным причинам, это связано с болезнями и с травмами при охоте. Например, если бенгальский тигр промахивается при атаке на жертву, он гасит скорость о травянистую растительность и не получает травм, а амурский тигр может удариться о дерево, о скалу, и бывают случаи, когда он получает травмы конечности и уже не может охотиться. Мы не имеем достоверных подтверждений, что Кузя и Илона живы, но и также не имеем достоверных подтверждений, что они стали жертвами браконьеров – все равно рано или поздно информация просачивается. Всех остальных выпущенных тигров мы нашли, за исключением Сайхана, но это, скорее всего, связано с тем, что он перемещался на большие расстояния, и, может быть, мы пока не установили фотоловушки в тех местах, где он обитает. Ошейник у него уже не подает сигнал – цикл работы в условиях российской зимы у элементов питания короткий. По сути, сейчас только у двух тигров работают ошейники – у Елены и Лазовки.– Золушка в ЕАО в очередной раз стала мамой. Какие еще тигрицы принесли потомство?– Лазовка в этом году рассталась со своим первым выводком – тигренок уже самостоятельный. Филиппа в 2019-2020 году ходила с тигренком, в этом году с ним рассталась. Тигрята Светлой готовятся отделиться от матери. Радует, что почти все реинтродуцированные тигрицы размножаются. Они все, кроме Елены, которая к концу зимы только достигнет половозрелого возраста, нашли себе пару. Надеемся, что самцы из ЕАО буду заглядывать к Елене, и этой зимой будет понятно, найдет ли она себе "парня".– Вы сообщали, что ближайший учет тигра на его ареале пройдет зимой 2021-2022 годов. Не поменялись ли эти планы? – Пока планы не поменялись. Будет полномасштабный учет с серьезным вовлечением цифровых технологий. Сейчас в финальной стадии разработки приложение для смартфона, которое позволит оперативно отправлять сведения о найденных следах в Центр – это поможет быстрее обрабатывать данные. Плюс количество фотоловушек будет существенно увеличено по сравнению с 2015 годом. Есть определенные сложности: количество людей, которые живут и работают в лесу, знают лес, сокращается. Но за счет цифровых технологий, надеюсь, нам удастся это нивелировать. Ожидается, что этот учет будет более полным, и мы сможем быстрее обработать полученные данные.– Сколько тигров, по экспертным оценкам, сейчас обитает в России?– Не менее 600. Эта цифра получена с помощью использования данных мониторинга на территории заповедников, нацпарков, отдельных охотхозяйств с использованием фотоловушек и учетов следов на снегу на мониторинговых площадках. Это многолетние данные, и мы понимаем тенденцию на отдельных участках ареала. Ученые разработали компьютерную программу, которая, используя эти данные, прогнозирует общую численность тигра.С учетом тех данных, которые мы получаем с мест, считаем, что эта цифра достоверна и отражает действительное положение дел. То есть потихоньку численность тигра растет. Это связано со снижением антропогенной смертности, работой силовых структур по противодействию браконьерству и проектом по выпуску тигра в ЕАО – это в совокупности и дает небольшой рост популяции.

https://ria.ru/20201114/tigr-1584615244.html

https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html

https://ria.ru/20200729/1575099759.html

https://ria.ru/20200325/1568851359.html

https://ria.ru/20200106/1563138888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр", сергей арамилев, интервью, животные