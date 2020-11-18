https://ria.ru/20201118/apple-1585146521.html

Назван смартфон с лучшим дисплеем в 2020 году

Назван смартфон с лучшим дисплеем в 2020 году

К такому выводу пришли эксперты профильного ресурса DisplayMate. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:27

2020-11-18T12:27

2020-11-18T12:27

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экран нового iPhone 12 Pro Max признан лучшим экраном для смартфонов. К такому выводу пришли эксперты профильного ресурса DisplayMate.Самый продвинутый смартфон от Apple получил 6,7-дюймовым экраном Super Retina XDR. Матрица с разрешением 2778 x 1284 точек и максимальной яркостью 1200 кандел, способна выдавать контрастность на уровне 2000000:1.Дисплей похвалили за абсолютную точность цвета, точность контрастности изображения и другие характеристики. Изображение на экране iPhone 12 Pro Max визуально не отличается от условно идеального.Как заявлено в результатах исследования, частота обновления 60 герц должна быть подходящей для большинства приложений, запущенных на смартфоне.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии