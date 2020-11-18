ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:13 18.11.2020 (обновлено: 18:15 18.11.2020)
ЖЕНЕВА, 18 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможном резком росте устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии COVID-19, говорится в исследовании, проведенном подразделением ВОЗ по европейскому региону.
"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19... Несмотря на тот факт, что антибиотики не лечат и не предотвращаются инфекции, подобные COVID-19, результаты исследования поведения людей, проведенного в девяти странах и зонах Европейского региона, показывают, что использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев", - говорится в заявлении европейского бюро ВОЗ, опубликованном в среду на сайте организации.
Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.
В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд медицинских учреждений Европы в начале пандемии COVID-19 пытались лечить вирус подобными препаратами.
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