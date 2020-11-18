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В Минздраве раскрыли статистику смертности, связанной с алкоголем
В Минздраве раскрыли статистику смертности, связанной с алкоголем
Около десяти процентов смертей в России связаны с потреблением алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:52
2020-11-18T13:49
россия
олег салагай
здоровье - общество
алкоголь
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около десяти процентов смертей в России связаны с потреблением алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.Он отметил, что потребление алкоголя — это фактор риска развития различных заболеваний, например, вклад алкоголя в развитие цирроза составляет 36-38 процентов, кардиомиопатии — примерно 75 процентов.
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россия, олег салагай, здоровье - общество, алкоголь

В Минздраве раскрыли статистику смертности, связанной с алкоголем

11:52 18.11.2020 (обновлено: 13:49 18.11.2020)
 
© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / silian
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около десяти процентов смертей в России связаны с потреблением алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Порядка десяти процентов смертей в России обусловлены вредным потреблением алкоголя", — сказал Салагай на форуме "Профилактическая медицина".

Он отметил, что потребление алкоголя — это фактор риска развития различных заболеваний, например, вклад алкоголя в развитие цирроза составляет 36-38 процентов, кардиомиопатии — примерно 75 процентов.
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РоссияОлег СалагайЗдоровье - ОбществоАлкоголь
 
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