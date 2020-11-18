https://ria.ru/20201118/alkogol-1585138367.html

В Минздраве раскрыли статистику смертности, связанной с алкоголем

В Минздраве раскрыли статистику смертности, связанной с алкоголем

Около десяти процентов смертей в России связаны с потреблением алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:52

2020-11-18T11:52

2020-11-18T13:49

россия

олег салагай

здоровье - общество

алкоголь

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около десяти процентов смертей в России связаны с потреблением алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.Он отметил, что потребление алкоголя — это фактор риска развития различных заболеваний, например, вклад алкоголя в развитие цирроза составляет 36-38 процентов, кардиомиопатии — примерно 75 процентов.

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

россия

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2020

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россия, олег салагай, здоровье - общество, алкоголь