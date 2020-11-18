Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/abiturienty-1585104053.html
Рособрнадзор допустил возможность отбора абитуриентов с помощью ИИ
Рособрнадзор допустил возможность отбора абитуриентов с помощью ИИ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что в далеком будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, рассказал он РИА... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T06:23
2020-11-18T17:44
навигатор абитуриента
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_582eca8c5b48b2928c6fe64df88cb724.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что в далеком будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, рассказал он РИА Новости.Музаев добавил, что единый государственный экзамен со временем будет трансформироваться, он утратит характер, когда необходимо куда-то прийти, что-то сдать в единый час.Он отметил, что речь идет все-таки о далеком будущем, поскольку технологии развиваются быстро, но не всегда они так быстро доходят до отдельно взятой школы, до отдельно взятого ученика.
https://na.ria.ru/20201102/postuplenie-v-vuz-onlayn-1582615581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_9a05f3ed976b51ecd32bcf19c874c251.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор допустил возможность отбора абитуриентов с помощью ИИ

06:23 18.11.2020 (обновлено: 17:44 18.11.2020)
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / agsandrew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что в далеком будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, рассказал он РИА Новости.
Музаев добавил, что единый государственный экзамен со временем будет трансформироваться, он утратит характер, когда необходимо куда-то прийти, что-то сдать в единый час.

"Будет речь идти о том, что уже молодой человек или девушка, начиная с начальных классов, будет иметь цифровой след, и по этому цифровом следу, в принципе, любой вуз, включая большие данные, искусственный интеллект, сможет сам отобрать именно талантливого, готового ученика по той или иной специальности", — заявил Музаев.

Он отметил, что речь идет все-таки о далеком будущем, поскольку технологии развиваются быстро, но не всегда они так быстро доходят до отдельно взятой школы, до отдельно взятого ученика.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 11:52
Абитуриенты смогут подать документы во все государственные вузы онлайн
 
Навигатор абитуриентаРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
17:41Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
Лента новостейМолния