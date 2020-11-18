https://ria.ru/20201118/abiturienty-1585104053.html

Рособрнадзор допустил возможность отбора абитуриентов с помощью ИИ

Рособрнадзор допустил возможность отбора абитуриентов с помощью ИИ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что в далеком будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, рассказал он РИА... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T06:23

2020-11-18T06:23

2020-11-18T17:44

навигатор абитуриента

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что в далеком будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, рассказал он РИА Новости.Музаев добавил, что единый государственный экзамен со временем будет трансформироваться, он утратит характер, когда необходимо куда-то прийти, что-то сдать в единый час.Он отметил, что речь идет все-таки о далеком будущем, поскольку технологии развиваются быстро, но не всегда они так быстро доходят до отдельно взятой школы, до отдельно взятого ученика.

https://na.ria.ru/20201102/postuplenie-v-vuz-onlayn-1582615581.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество