https://ria.ru/20201117/zoloto-1584933283.html

Россия идет на новый рекорд по производству золота, считает эксперт

Россия идет на новый рекорд по производству золота, считает эксперт

Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:46

2020-11-17T08:46

2020-11-17T08:46

россия

экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитал" Атанас Джумалиев."Россия в 2019 году обогнала Австралию по объемам производства золота, оно уже превышает 360 тонн, и, по нашим ожиданиям, в 2020 году оно будет еще больше", - сказал он.Производство золота в России, по оценке Союза золотопромышленников, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12% - до 368 тонн. А экспорт "желтого металла" в слитках из РФ, по данным Российской государственной пробирной палаты, за прошлый год вырос в восемь раз – до более 116 тонн против 13,9 тонны в 2018 году.При этом "ВТБ Капитал", который является крупнейшим игроком на российском рынке золота – на него приходится около 30% операций, планирует сохранить свои позиции."Мы по-прежнему остаемся лидером на российском рынке. В последние годы в связи с ростом объемов производства он существенно вырос. И мы, как банк, в этом тоже участвовали путем кредитования новых проектов у ключевых производителей золота в России", - заявил Джумалиев."Мы ожидаем объемы (покупок золота - ред.), сопоставимые с прошлыми годами и сохранение общей доли рынка около 30%", - добавил он. Банк планирует продолжать покупки металла как внутри страны, так и за рубежом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/neft-1584907062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика