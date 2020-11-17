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Россия идет на новый рекорд по производству золота, считает эксперт
Россия идет на новый рекорд по производству золота, считает эксперт
Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:46
2020-11-17T08:46
россия
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитал" Атанас Джумалиев."Россия в 2019 году обогнала Австралию по объемам производства золота, оно уже превышает 360 тонн, и, по нашим ожиданиям, в 2020 году оно будет еще больше", - сказал он.Производство золота в России, по оценке Союза золотопромышленников, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12% - до 368 тонн. А экспорт "желтого металла" в слитках из РФ, по данным Российской государственной пробирной палаты, за прошлый год вырос в восемь раз – до более 116 тонн против 13,9 тонны в 2018 году.При этом "ВТБ Капитал", который является крупнейшим игроком на российском рынке золота – на него приходится около 30% операций, планирует сохранить свои позиции."Мы по-прежнему остаемся лидером на российском рынке. В последние годы в связи с ростом объемов производства он существенно вырос. И мы, как банк, в этом тоже участвовали путем кредитования новых проектов у ключевых производителей золота в России", - заявил Джумалиев."Мы ожидаем объемы (покупок золота - ред.), сопоставимые с прошлыми годами и сохранение общей доли рынка около 30%", - добавил он. Банк планирует продолжать покупки металла как внутри страны, так и за рубежом.
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россия, экономика

Россия идет на новый рекорд по производству золота, считает эксперт

08:46 17.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковка золотого слитка на Екатеринбургском заводе
Упаковка золотого слитка на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитал" Атанас Джумалиев.
"Россия в 2019 году обогнала Австралию по объемам производства золота, оно уже превышает 360 тонн, и, по нашим ожиданиям, в 2020 году оно будет еще больше", - сказал он.
Производство золота в России, по оценке Союза золотопромышленников, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12% - до 368 тонн. А экспорт "желтого металла" в слитках из РФ, по данным Российской государственной пробирной палаты, за прошлый год вырос в восемь раз – до более 116 тонн против 13,9 тонны в 2018 году.
При этом "ВТБ Капитал", который является крупнейшим игроком на российском рынке золота – на него приходится около 30% операций, планирует сохранить свои позиции.
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"Мы по-прежнему остаемся лидером на российском рынке. В последние годы в связи с ростом объемов производства он существенно вырос. И мы, как банк, в этом тоже участвовали путем кредитования новых проектов у ключевых производителей золота в России", - заявил Джумалиев.
"Мы ожидаем объемы (покупок золота - ред.), сопоставимые с прошлыми годами и сохранение общей доли рынка около 30%", - добавил он. Банк планирует продолжать покупки металла как внутри страны, так и за рубежом.
 
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