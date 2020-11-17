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Туристов на британском пляже просят не беспокоить "Кудрявого Кракена"
Туристов на британском пляже просят не беспокоить "Кудрявого Кракена"
Отдыхающих на пляже в Клиторпсе в графстве Линкольншир (Великобритания) призывают держаться подальше от кудрявого (или рогатого) осьминога (Eledone cirrhosa),... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T00:28
2020-11-17T00:28
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Отдыхающих на пляже в Клиторпсе в графстве Линкольншир (Великобритания) призывают держаться подальше от кудрявого (или рогатого) осьминога (Eledone cirrhosa), поселившегося у береговой линии, сообщает Grimsby Telegraph. Осьминог, которому дали прозвище "Кудрявый Кракен", похоже, надолго обосновался на побережье. Управляющий курортом Скотт Сноуден посоветовал гостям пляжа держаться от него на расстоянии. Он рассказал, что существо уже пытались потревожить собаки. Но больше всего нового жителя прибрежной территории беспокоит количество людей, собирающихся на него посмотреть. "Мы все обязаны соблюдать социальную дистанцию, в том числе и от осьминога, — напомнил Скотт. Такие молюски обитают в основном в Северной Атлантике. Но этот вид можно увидеть вдоль берегов от Норвегии до Средиземного моря. Они обладают способностью быстро менять цвет, маскируясь под окружающую среду. Могут достигать до 50 сантиметров в длину и покрыты бугорками, похожими на рога.
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туристы, новости - туризм, великобритания, животные
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Отдыхающих на пляже в Клиторпсе в графстве Линкольншир (Великобритания) призывают держаться подальше от кудрявого (или рогатого) осьминога (Eledone cirrhosa), поселившегося у береговой линии, сообщает
Grimsby Telegraph.
Осьминог, которому дали прозвище "Кудрявый Кракен", похоже, надолго обосновался на побережье.
Управляющий курортом Скотт Сноуден посоветовал гостям пляжа держаться от него на расстоянии. Он рассказал, что существо уже пытались потревожить собаки. Но больше всего нового жителя прибрежной территории беспокоит количество людей, собирающихся на него посмотреть.
"Мы все обязаны соблюдать социальную дистанцию, в том числе и от осьминога, — напомнил Скотт.
Такие молюски обитают в основном в Северной Атлантике. Но этот вид можно увидеть вдоль берегов от Норвегии до Средиземного моря. Они обладают способностью быстро менять цвет, маскируясь под окружающую среду. Могут достигать до 50 сантиметров в длину и покрыты бугорками, похожими на рога.