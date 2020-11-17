https://ria.ru/20201117/zhaloba-1585088420.html
Пригожин пожаловался на блогеров, отнимающих у артистов хлеб
Пригожин пожаловался на блогеров, отнимающих у артистов хлеб
Продюсер Иосиф Пригожин обвинил блогеров в обесценивании профессии артиста. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:56
2020-11-17T21:56
2020-11-17T23:30
шоубиз
иосиф пригожин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин обвинил блогеров в обесценивании профессии артиста.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Пригожин возмутился тем, что блогеры, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, становятся звездами.Он пожаловался на то, что блогеров, по его мнению, слишком много. Некоторые из них становятся певцами, хотя не понимают сути этой профессии, уверен продюсер."Это человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию. Когда люди не знают аккордов, а технологии позволяют петь кому угодно, это девальвирует профессию музыканта", — заявил Пригожин.Популярность блогеров он объяснил выбором населения.По его словам, культура должна воспитывать людей, а не только развлекать."Артисты должны заниматься своей профессией, политики своей профессией, футболисты должны забивать голы. Тогда мы будем брать ответственность за то, что происходит. Артист — это призвание, это не бизнес", — заключил Пригожин.
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иосиф пригожин
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
обвинил блогеров в обесценивании профессии артиста.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" Пригожин возмутился тем, что блогеры, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, становятся звездами.
"Когда случайные люди отнимают хлеб у других, это не очень правильно", — добавил продюсер.
Он пожаловался на то, что блогеров, по его мнению, слишком много. Некоторые из них становятся певцами, хотя не понимают сути этой профессии, уверен продюсер.
"Это человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию. Когда люди не знают аккордов, а технологии позволяют петь кому угодно, это девальвирует профессию музыканта", — заявил Пригожин.
Популярность блогеров он объяснил выбором населения.
"Бороться с этим должны не мы, зритель своим рублем голосует. Если ему это нравится, то окей, не вопрос", — сказал продюсер.
По его словам, культура должна воспитывать людей, а не только развлекать.
"Артисты должны заниматься своей профессией, политики своей профессией, футболисты должны забивать голы. Тогда мы будем брать ответственность за то, что происходит. Артист — это призвание, это не бизнес", — заключил Пригожин.