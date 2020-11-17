https://ria.ru/20201117/zapashnyy-1584943099.html

Аскольда Запашного выписали из больницы

Аскольда Запашного выписали из больницы

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы, куда был доставлен накануне, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:18

2020-11-17T10:18

2020-11-17T10:19

культура

первая градская больница

аскольд запашный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156041/06/1560410674_0:141:665:515_1400x0_80_0_0_395711d2e4cd6509873af30b0d60fb27.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы, куда был доставлен накануне, сообщили РИА Новости в медучреждении.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского, Запашный попал в больницу в понедельник вечером из-за резкого скачка давления."Его на данный момент в больнице уже нет, был выписан",- сообщили в больнице.

https://ria.ru/20201117/zapashnyy-1584923349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первая градская больница, аскольд запашный, общество