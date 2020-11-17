https://ria.ru/20201117/zapashnyy-1584943099.html
Аскольда Запашного выписали из больницы
Аскольда Запашного выписали из больницы
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы, куда был доставлен накануне, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:18
2020-11-17T10:18
2020-11-17T10:19
культура
первая градская больница
аскольд запашный
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы, куда был доставлен накануне, сообщили РИА Новости в медучреждении.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского, Запашный попал в больницу в понедельник вечером из-за резкого скачка давления."Его на данный момент в больнице уже нет, был выписан",- сообщили в больнице.
https://ria.ru/20201117/zapashnyy-1584923349.html
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первая градская больница, аскольд запашный, общество