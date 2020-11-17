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https://ria.ru/20201117/zanzibar-1585012465.html
Чартеры из Занзибара в Россию полетят с посадкой на дозаправку
Чартеры из Занзибара в Россию полетят с посадкой на дозаправку
В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:36
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает АТОР.Рейсы крупнейшей чартерной авиакомпании, изначально заявленные как прямые, начиная с 21 ноября, будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в воздушной гавани крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам.Пассажиры покидать самолет не будут. Предполагается, что дозаправка займет один час, какое-то время понадобится на посадку и взлет, то есть в дороге туристы проведут на два часа дольше. Сейчас перелет занимает девять с половиной часов.Представители туристической розницы с пониманием отнеслись к незначительной корректировке маршрута. "Это было ожидаемо. Аэропорт на Занзибаре — местного значения, и там явно не рассчитывали на целые воздушные эскадры дальнемагистральных бортов. Возможно, дело в поставках топлива", – полагают эксперты.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
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туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, занзибар, дар-эс-салам, танзания

Чартеры из Занзибара в Россию полетят с посадкой на дозаправку

17:36 17.11.2020 (обновлено: 17:37 17.11.2020)
 
© Фото : Pixabay / Олег ДьяченкоПляж Занзибара
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает АТОР.
Рейсы крупнейшей чартерной авиакомпании, изначально заявленные как прямые, начиная с 21 ноября, будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в воздушной гавани крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам.
Пассажиры покидать самолет не будут. Предполагается, что дозаправка займет один час, какое-то время понадобится на посадку и взлет, то есть в дороге туристы проведут на два часа дольше. Сейчас перелет занимает девять с половиной часов.
Представители туристической розницы с пониманием отнеслись к незначительной корректировке маршрута.
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"Это было ожидаемо. Аэропорт на Занзибаре — местного значения, и там явно не рассчитывали на целые воздушные эскадры дальнемагистральных бортов. Возможно, дело в поставках топлива", – полагают эксперты.
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