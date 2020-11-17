https://ria.ru/20201117/zanzibar-1585012465.html
Чартеры из Занзибара в Россию полетят с посадкой на дозаправку
Чартеры из Занзибара в Россию полетят с посадкой на дозаправку
В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:36
2020-11-17T17:36
2020-11-17T17:37
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
занзибар
дар-эс-салам
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:314:3084:2048_1400x0_80_0_0_47a69eab871843159fb45c0603ef66a8.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает АТОР.Рейсы крупнейшей чартерной авиакомпании, изначально заявленные как прямые, начиная с 21 ноября, будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в воздушной гавани крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам.Пассажиры покидать самолет не будут. Предполагается, что дозаправка займет один час, какое-то время понадобится на посадку и взлет, то есть в дороге туристы проведут на два часа дольше. Сейчас перелет занимает девять с половиной часов.Представители туристической розницы с пониманием отнеслись к незначительной корректировке маршрута. "Это было ожидаемо. Аэропорт на Занзибаре — местного значения, и там явно не рассчитывали на целые воздушные эскадры дальнемагистральных бортов. Возможно, дело в поставках топлива", – полагают эксперты.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
занзибар
дар-эс-салам
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3114d21a7e56e6eca89edd4fa8cd000f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, занзибар, дар-эс-салам, танзания
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
В связи с ограниченными возможностями аэропорта на танзанийском острове Занзибар была скорректирована программа полетов оттуда в Россию, сообщает
АТОР.
Рейсы крупнейшей чартерной авиакомпании, изначально заявленные как прямые, начиная с 21 ноября, будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в воздушной гавани крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам.
Пассажиры покидать самолет не будут. Предполагается, что дозаправка займет один час, какое-то время понадобится на посадку и взлет, то есть в дороге туристы проведут на два часа дольше. Сейчас перелет занимает девять с половиной часов.
Представители туристической розницы с пониманием отнеслись к незначительной корректировке маршрута.
"Это было ожидаемо. Аэропорт на Занзибаре — местного значения, и там явно не рассчитывали на целые воздушные эскадры дальнемагистральных бортов. Возможно, дело в поставках топлива", – полагают эксперты.