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Онищенко считает, что вытрезвители нужно вернуть и сделать платными
Онищенко считает, что вытрезвители нужно вернуть и сделать платными
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за возвращение системы вытрезвителей и настаивает, чтобы они были платными. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:08
2020-11-17T20:08
здоровье - общество
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за возвращение системы вытрезвителей и настаивает, чтобы они были платными.Госдума приняла в первом чтении в ноябре прошлого года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять ее во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Ранее отмечалось, что проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года."При том объеме потребления, который у нас есть, конечно, без этого (создания системы вытрезвителей – ред.) обойтись нельзя", - сообщил Онищенко РИА Новости. Он добавил, что попытки восстановить систему в регионах есть, "но не во всей России". По словам депутата, "оставлять вопрос без внимания нельзя", так как, во-первых, зимой пьяные, оставленные на улице, умирают или получают вред здоровью, во-вторых, поведение пьяного человека в семье часто связано с насилием.Онищенко не уверен, что рассматриваемый в Госдуме законопроект позволит создать утраченную систему вытрезвителей. Он отметил, что создание подобных заведений потребует согласования с МВД и Минздравом. В создаваемых заведениях, по его словам, обязательно должен быть фельдшерский пункт, так как степень опьянения может определить только медработник.Депутат настаивает на том, чтобы вытрезвители были платными. "Я считаю, что они должны быть платными. Потому что тратить бюджетные деньги на то, чтобы содержать людей, которые потеряли в результате опьянения человеческий облик, неверно", - сказал Онищенко.Он высказался за усиление административной ответственности в отношении пьяных. "Людей наказывать надо, здесь и штрафы, и административное право, а при необходимости и уголовное преследование. Пьяный человек зачастую бывает источником всякого рода насилия над членами семьями, соседями, прохожими и так далее", - пояснил Онищенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575440497.html
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здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко считает, что вытрезвители нужно вернуть и сделать платными

20:08 17.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за возвращение системы вытрезвителей и настаивает, чтобы они были платными.
Госдума приняла в первом чтении в ноябре прошлого года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять ее во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Ранее отмечалось, что проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 07:00Акценты
Проспаться и оклематься: нужны ли вытрезвители? Двенадцатого августа 1999 года Украина закрыла все вытрезвители. В России эти учреждения просуществовали до 2011 года. Однако дискуссия о том, нужны они или нет, продолжается, а кому-то из россиян даже может "повезти" встретить новый 2021 год в "трезвяке".
"При том объеме потребления, который у нас есть, конечно, без этого (создания системы вытрезвителей – ред.) обойтись нельзя", - сообщил Онищенко РИА Новости. Он добавил, что попытки восстановить систему в регионах есть, "но не во всей России". По словам депутата, "оставлять вопрос без внимания нельзя", так как, во-первых, зимой пьяные, оставленные на улице, умирают или получают вред здоровью, во-вторых, поведение пьяного человека в семье часто связано с насилием.
Онищенко не уверен, что рассматриваемый в Госдуме законопроект позволит создать утраченную систему вытрезвителей. Он отметил, что создание подобных заведений потребует согласования с МВД и Минздравом. В создаваемых заведениях, по его словам, обязательно должен быть фельдшерский пункт, так как степень опьянения может определить только медработник.
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11 сентября 2019, 08:00Специальный репортаж
"Одна пьяная баба хуже десяти мужиков": репортаж из вытрезвителя
Депутат настаивает на том, чтобы вытрезвители были платными. "Я считаю, что они должны быть платными. Потому что тратить бюджетные деньги на то, чтобы содержать людей, которые потеряли в результате опьянения человеческий облик, неверно", - сказал Онищенко.
Он высказался за усиление административной ответственности в отношении пьяных. "Людей наказывать надо, здесь и штрафы, и административное право, а при необходимости и уголовное преследование. Пьяный человек зачастую бывает источником всякого рода насилия над членами семьями, соседями, прохожими и так далее", - пояснил Онищенко.
 
Здоровье - ОбществоГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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