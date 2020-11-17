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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201117/vybory-1584925554.html
СМИ: в Джорджии нашли более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете
СМИ: в Джорджии нашли более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете
Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил к настоящему времени выявить свыше 2,6 тысячи неучтенных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:19
2020-11-17T03:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил к настоящему времени выявить свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов, сообщает местная газета Atlanta Journal-Constitution.Предположительно, сбой произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней.По данным газеты, обнаруженные бюллетени могут помочь президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена, избранного по предварительным данным СМИ президентом Соединенных Штатов. На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов.Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил изданию, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.Отмечается, что в других округах штата, пересчет пока не выявил серьезной разницы в количестве голосов.Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tramp-1584798193.html
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

СМИ: в Джорджии нашли более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете

03:19 17.11.2020
 
© REUTERS / ADREES LATIFПодсчет голосов на президентских выборах в США
Подсчет голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© REUTERS / ADREES LATIF
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил к настоящему времени выявить свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов, сообщает местная газета Atlanta Journal-Constitution.
Предположительно, сбой произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней.
По данным газеты, обнаруженные бюллетени могут помочь президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена, избранного по предварительным данным СМИ президентом Соединенных Штатов. На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов.
Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил изданию, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 11:41Сказано в эфире
"Феномен Трампа". Президент США заявил о своей победе на выборах"Я победил на выборах!", – заявил Дональд Трамп. Он также высказал мнение, что сторонники его оппонента нарушают конституцию США. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этих заявлений.
Отмечается, что в других округах штата, пересчет пока не выявил серьезной разницы в количестве голосов.
Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.
Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента США прошли 3 ноября.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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