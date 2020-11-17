https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html

Власти Ленобласти рассказали о реставрационных работах в Выборге

Власти Ленобласти рассказали о реставрационных работах в Выборге

В 2021 году в средневековом городе Ленинградской области Выборге планируют завершить реставрацию музея-заповедника "Парк Монрепо" и открыть новые экспозиции,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:34

2020-11-17T10:34

2020-11-17T10:34

ленинградская область

выборг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574673042_0:247:3049:1962_1400x0_80_0_0_6e2151d5e1ba773506cd5798e7095931.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. В 2021 году в средневековом городе Ленинградской области Выборге планируют завершить реставрацию музея-заповедника "Парк Монрепо" и открыть новые экспозиции, которые разместится в стенах бывших Цейхгаузов Выборгского замка, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Главное – сохранить историюОн напомнил, что в 2010 году Выборгу был присвоен статус исторического поселения, после чего началась комплексная реставрация города. Финансирование работ по восстановлению объектов культурного наследия города ведется в рамках нескольких федеральных и региональных программ: "Культура России", "Сохранение и развитие малых городов России", а также "Развитие культуры в Ленинградской области".В 2014 году впервые был разработан комплексный подход к реставрации исторической части Выборга. Тогда же были определены 16 объектов культурного наследия федерального значения, 72 объекта культурного наследия регионального значения и выявлены 123 объекта культурного наследия. В 2015 году был издан приказ Минкультуры об исторических границах охраны, который стал основополагающим документом для начала реставрационных работ, уточнил Цой.К 2020 году в Выборге под охраной государства находятся 23 объекта культурного наследия федерального значения, из которых три объекта являются объектами археологического наследия федерального значения. Еще 160 объектов культурного наследия регионального значения и 113 выявленных объектов культурного наследия, которые включены в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области. Помимо этого, еще один объект культурного наследия местного (муниципального) значения, включен в Реестр.В тоже время были определены основные принципы сохранения и восстановления Выборга, определенные концепцией: комплексный подход к сохранению сложной исторической среды средневекового города, главный ориентир – городской ландшафт на 1939 года и сохранение исторической функции зданий и сооружений с адаптацией для современного использования.Таким образом предполагалось сформировать объединенный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В его состав было предложено включить Комплекс крепостных построек и сооружений на острове (Замок) и другие древние здания и сооружения XV—XVII веков, фортификационные комплексы с прилегающей территорией. Кроме того, провести работы по сохранению и приспособлению жилых зданий и объектов промышленной архитектуры с сохранением исторических функций (в том числе, жилых домов) и приспособлением к современному использованию не используемых сооружений.Восстановить утраченноеЗатем специалисты приступили к реставрационным работам территории Замкового острова, где располагается Выборгский замок. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Но о первоначальном облике замка достоверных сведений не сохранилось.По его словам, всего на Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия, которые пользуются особым вниманием туристов. Поэтому было принято решение полностью не закрывать остров для посетителей, а поделить его на две части — нижнюю и верхнюю, которую поочередно и будут реставрировать. После того как завершится работа в бывших Цейхгаузах, там откроется музейно-выставочный комплекс.Помня прошлое, сохраняем будущееПомимо Выборгского замка федеральные и областные власти озабочены сохранением и исторического центра города. Так, в администрации региона рассматриваются перспективные объекты развития туристической инфраструктуры. Один из них - собор монастыря Чёрных братьев XV века."Сейчас мы планируем на 2021-2022 году первоочередные противоаварийные мероприятия, а затем обсудим с экспертным сообществом, с горожанами что там будет. Это точно будет не собор. Чтобы вы понимали, насколько это важное место - именно тут на площади принимал присягу Пётр Первый", — пояснил Цой.Кроме того, планируется реставрация исторического квартала — квартала Сэта Солберга."Это будет большой театральный квартал. Думаю, что он станет одним из основных объектов на ближайшие пять лет. Объём финансирования составит примерно два миллиарда рублей", — отметил чиновник.Также не менее важно сохранить и исторические жилые дома, большинство из которых в настоящий момент находятся в удручающем состоянии.По словам руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Андрея Воропаева, программа капремонта началась в 2018 году. Финансирование обеспечивается за счет субсидий из областного бюджета - 518, 1 миллионов рублей и за счет средств собственников - 653, 9 миллиона рублей."В программу 2018-2020 года было включено 16 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 12 из них отреставрированы и уже сданы, еще четыре находятся в процессе капремонта, а 11 — в проектировании", — отметил он.Не остановимся на достигнутомНесмотря на то, что Выборг сам по себе считается музеем под открытым небом, в нем продолжают открывать новые культурные достопримечательности. Например, рядом с выставочным центром Эрмитаж-Выборг планируется открыть экспозицию подводной археологии, посвященный находкам на дне Балтийского моря. Предваряя его открытие на площадке перед музеем были установлены две колонны из розового гранита, предназначенные для строительства одного из соборов в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20201116/restavratsiya-1584830617.html

https://ria.ru/20201116/vyborg-1584830283.html

https://ria.ru/20201113/multitsentr-1584460183.html

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборг