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Названы сроки подключения всех вузов к суперсервису для абитуриентов
Названы сроки подключения всех вузов к суперсервису для абитуриентов
2020-11-17T14:47
2020-11-17T14:53
навигатор абитуриента
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор ожидает, что все вузы РФ можно будет подключить к сервису "Поступление в вуз онлайн" к 2022 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он напомнил, что этим летом к "суперсервису" присоединились 54 вуза, через него прошли более 20 тысяч абитуриентов.Музаев отметил, что работа по подключению вузов к сервису будет идти в три этапа, поскольку не все учреждения имеют равные технические возможности для этого перехода."Последний этап у нас завершится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, то есть, в 2022 году мы уже все фактически перейдём на этот суперсверсис", - рассказал он в ходе пленарного заседания Профессорского форума.
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навигатор абитуриента, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Названы сроки подключения всех вузов к суперсервису для абитуриентов

14:47 17.11.2020 (обновлено: 14:53 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудницы приемной комиссии проводят консультацию с абитуриентами в режиме онлайн
Сотрудницы приемной комиссии проводят консультацию с абитуриентами в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор ожидает, что все вузы РФ можно будет подключить к сервису "Поступление в вуз онлайн" к 2022 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Он напомнил, что этим летом к "суперсервису" присоединились 54 вуза, через него прошли более 20 тысяч абитуриентов.
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в своей комнате дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Музаев отметил, что работа по подключению вузов к сервису будет идти в три этапа, поскольку не все учреждения имеют равные технические возможности для этого перехода.
"Последний этап у нас завершится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, то есть, в 2022 году мы уже все фактически перейдём на этот суперсверсис", - рассказал он в ходе пленарного заседания Профессорского форума.
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Навигатор абитуриентаРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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