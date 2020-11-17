https://ria.ru/20201117/vuzy-1585006669.html

Названы сроки подключения всех вузов к суперсервису для абитуриентов

Названы сроки подключения всех вузов к суперсервису для абитуриентов

2020-11-17T14:47

2020-11-17T14:47

2020-11-17T14:53

навигатор абитуриента

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576251717_0:11:1501:855_1400x0_80_0_0_15e99368057dcdd44265de1c6927a2da.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор ожидает, что все вузы РФ можно будет подключить к сервису "Поступление в вуз онлайн" к 2022 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он напомнил, что этим летом к "суперсервису" присоединились 54 вуза, через него прошли более 20 тысяч абитуриентов.Музаев отметил, что работа по подключению вузов к сервису будет идти в три этапа, поскольку не все учреждения имеют равные технические возможности для этого перехода."Последний этап у нас завершится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, то есть, в 2022 году мы уже все фактически перейдём на этот суперсверсис", - рассказал он в ходе пленарного заседания Профессорского форума.

https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html

https://na.ria.ru/20201117/falkov-1584989113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество