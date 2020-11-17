https://ria.ru/20201117/virus-1585014117.html

Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири

Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири

В Сибири выявили единичные мутации коронавируса, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:25

2020-11-17T15:25

2020-11-17T15:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибири выявили единичные мутации коронавируса, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Она отметила, что в регионе есть "определенные изменения" SARS-CoV-2. По ее словам, это позволяет предположить, что там "формируется свой вариант с определенными мутациями".При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибирском регионе нет. Ранее Попова сообщала, что в Россию проникли несколько видов SARS-CoV-2 — из Европы и азиатских стран (но не из КНР).Как пояснила глава Роспотребнадзора, обнаруженные в Сибирском регионе мутации не усиливают возбудитель и не оказывают влияния на эпидемиологические аспекты.Принципиального значения нетПо словам академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, однако ученые пока не выявили взаимосвязи с тяжестью его проявлений или способности к распространению.Как заявил академик радиостанции "Говорит Москва", скорее всего, "принципиального значения эта мутация не имеет".Покровский заметил, что фиксация таких изменений важна для эпидемиологов, так как помогает им определить, как произошло заражение и откуда пришел вирус.Ситуация с коронавирусомЗа прошлые сутки в России выявили 22 410 новых случаев COVID-19. Выздоровели 22 055 человек, 442 умерли.Больше всего новых пациентов в Москве (5882, на 478 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2130) и Подмосковье (839). Меньше всего — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономном округе (пять).Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 971 013 человек, 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584837552.html

https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584992762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова