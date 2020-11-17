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https://ria.ru/20201117/virus-1585014117.html
Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири
Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири
В Сибири выявили единичные мутации коронавируса, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:25
2020-11-17T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибири выявили единичные мутации коронавируса, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Она отметила, что в регионе есть "определенные изменения" SARS-CoV-2. По ее словам, это позволяет предположить, что там "формируется свой вариант с определенными мутациями".При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибирском регионе нет. Ранее Попова сообщала, что в Россию проникли несколько видов SARS-CoV-2 — из Европы и азиатских стран (но не из КНР).Как пояснила глава Роспотребнадзора, обнаруженные в Сибирском регионе мутации не усиливают возбудитель и не оказывают влияния на эпидемиологические аспекты.Принципиального значения нетПо словам академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, однако ученые пока не выявили взаимосвязи с тяжестью его проявлений или способности к распространению.Как заявил академик радиостанции "Говорит Москва", скорее всего, "принципиального значения эта мутация не имеет".Покровский заметил, что фиксация таких изменений важна для эпидемиологов, так как помогает им определить, как произошло заражение и откуда пришел вирус.Ситуация с коронавирусомЗа прошлые сутки в России выявили 22 410 новых случаев COVID-19. Выздоровели 22 055 человек, 442 умерли.Больше всего новых пациентов в Москве (5882, на 478 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2130) и Подмосковье (839). Меньше всего — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономном округе (пять).Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 971 013 человек, 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова

Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири

15:25 17.11.2020 (обновлено: 15:31 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Георгий ЗимаревМедицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме No1 в Краснодаре
Медицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме No1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибири выявили единичные мутации коронавируса, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Она отметила, что в регионе есть "определенные изменения" SARS-CoV-2. По ее словам, это позволяет предположить, что там "формируется свой вариант с определенными мутациями".
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При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибирском регионе нет. Ранее Попова сообщала, что в Россию проникли несколько видов SARS-CoV-2 — из Европы и азиатских стран (но не из КНР).
Как пояснила глава Роспотребнадзора, обнаруженные в Сибирском регионе мутации не усиливают возбудитель и не оказывают влияния на эпидемиологические аспекты.

Принципиального значения нет

По словам академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, однако ученые пока не выявили взаимосвязи с тяжестью его проявлений или способности к распространению.
Как заявил академик радиостанции "Говорит Москва", скорее всего, "принципиального значения эта мутация не имеет".
Покровский заметил, что фиксация таких изменений важна для эпидемиологов, так как помогает им определить, как произошло заражение и откуда пришел вирус.
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Ситуация с коронавирусом

За прошлые сутки в России выявили 22 410 новых случаев COVID-19. Выздоровели 22 055 человек, 442 умерли.
Больше всего новых пациентов в Москве (5882, на 478 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2130) и Подмосковье (839). Меньше всего — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономном округе (пять).
Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 971 013 человек, 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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