https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585054965.html

Романа Виктюка похоронят во Львове

Романа Виктюка похоронят во Львове

Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:01

2020-11-17T18:01

2020-11-17T18:05

культура

умер роман виктюк

роман виктюк

москва

львов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни.Пресс-атташе подчеркнула, что прощание с артистом в Москве состоится. "Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице", - заявили в театре.Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20201117/prichina-1585053489.html

москва

львов

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умер роман виктюк, роман виктюк, москва, львов