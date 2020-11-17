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https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585054965.html
Романа Виктюка похоронят во Львове
Романа Виктюка похоронят во Львове
Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с РИА Новости, 17.11.2020
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культура
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни.Пресс-атташе подчеркнула, что прощание с артистом в Москве состоится. "Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице", - заявили в театре.Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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умер роман виктюк, роман виктюк, москва, львов

Романа Виктюка похоронят во Львове

18:01 17.11.2020 (обновлено: 18:05 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Роман Виктюк после спектакля "Служанки", открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Режиссер Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка. - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни.
"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", - сказано в сообщении.
Пресс-атташе подчеркнула, что прощание с артистом в Москве состоится. "Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице", - заявили в театре.
Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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КультураУмер Роман ВиктюкРоман ВиктюкМоскваЛьвов
 
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