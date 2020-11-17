Романа Виктюка похоронят во Львове
18:01 17.11.2020 (обновлено: 18:05 17.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Роман Виктюк после спектакля "Служанки", открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в Москве, но на данный момент неизвестно, в каком формате, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни.
"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", - сказано в сообщении.
Пресс-атташе подчеркнула, что прощание с артистом в Москве состоится. "Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице", - заявили в театре.
Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.