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В Москве могут увековечить память Виктюка

В Москве могут увековечить память Виктюка

Память режиссера Романа Виктюка могут увековечить в Москве, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:34

2020-11-17T17:34

2020-11-17T17:34

культура

умер роман виктюк

роман виктюк

московская городская дума

евгений герасимов

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Память режиссера Романа Виктюка могут увековечить в Москве, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист России Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Ранее в пресс-службе его театра сообщали, что он проходил лечение от коронавируса.Он отметил, что Мосгордума поддержит предложения об увековечивании памяти режиссера в Москве, если такие предложения поступят."Я думаю, что конечно. Я уверен, что и театр будет обращаться по этому поводу, и театральная общественность, и СТД, и люди, которые с ним жили, тоже поддержат. Конечно, мы поддержим, он очень талантливый, самобытный человек", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос о возможном увековечивании памяти режиссера.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер роман виктюк, роман виктюк, московская городская дума, евгений герасимов, москва, общество