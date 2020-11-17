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В Москве могут увековечить память Виктюка
В Москве могут увековечить память Виктюка
Память режиссера Романа Виктюка могут увековечить в Москве, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:34
2020-11-17T17:34
2020-11-17T17:34
культура
умер роман виктюк
роман виктюк
московская городская дума
евгений герасимов
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Память режиссера Романа Виктюка могут увековечить в Москве, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист России Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Ранее в пресс-службе его театра сообщали, что он проходил лечение от коронавируса.Он отметил, что Мосгордума поддержит предложения об увековечивании памяти режиссера в Москве, если такие предложения поступят."Я думаю, что конечно. Я уверен, что и театр будет обращаться по этому поводу, и театральная общественность, и СТД, и люди, которые с ним жили, тоже поддержат. Конечно, мы поддержим, он очень талантливый, самобытный человек", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос о возможном увековечивании памяти режиссера.
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умер роман виктюк, роман виктюк, московская городская дума, евгений герасимов, москва, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Память режиссера Романа Виктюка могут увековечить в Москве
, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы
по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов
.
Народный артист России Роман Виктюк
умер в возрасте 84 лет. Ранее в пресс-службе его театра сообщали, что он проходил лечение от коронавируса.
"Потрясающий, уникальный мастер тонкий, имеет своего зрителя. Любим за рубежом, коллектив его обожал. Очень талантливый человек", - сказал Герасимов.
Он отметил, что Мосгордума поддержит предложения об увековечивании памяти режиссера в Москве, если такие предложения поступят.
"Я думаю, что конечно. Я уверен, что и театр будет обращаться по этому поводу, и театральная общественность, и СТД, и люди, которые с ним жили, тоже поддержат. Конечно, мы поддержим, он очень талантливый, самобытный человек", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос о возможном увековечивании памяти режиссера.