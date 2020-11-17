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Ростовская прокуратура проверит публикацию видео с голыми школьницами
Ростовская прокуратура проверит публикацию видео с голыми школьницами
Прокуратура Каменского района Ростовской области организовала проверку после того, как две школьницы сняли себя на видео в обнаженном виде, а потом эти ролики... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:10
2020-11-18T08:56
каменский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Каменского района Ростовской области организовала проверку после того, как две школьницы сняли себя на видео в обнаженном виде, а потом эти ролики разошлись по школам, сообщил РИА Новости представитель районной прокуратуры.По данным ведомства, одна из школьниц средних классов в Каменском районе сняла себя в полуобнаженном виде на видео и отправила его знакомым. В итоге съемка распространилась по школе. Девочка пожаловалась родителям, а те обратились в правоохранительные органы.Еще один подобный случай произошел в другой школе того же района - школьница записала свое интимное видео, которое в итоге попало в сеть."Сейчас нами проводится проверка, изучается круг лиц, причастный к распространению видео. Девочки поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.
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каменский район, ростовская область, происшествия

Ростовская прокуратура проверит публикацию видео с голыми школьницами

22:10 17.11.2020 (обновлено: 08:56 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Каменского района Ростовской области организовала проверку после того, как две школьницы сняли себя на видео в обнаженном виде, а потом эти ролики разошлись по школам, сообщил РИА Новости представитель районной прокуратуры.
По данным ведомства, одна из школьниц средних классов в Каменском районе сняла себя в полуобнаженном виде на видео и отправила его знакомым. В итоге съемка распространилась по школе. Девочка пожаловалась родителям, а те обратились в правоохранительные органы.
Еще один подобный случай произошел в другой школе того же района - школьница записала свое интимное видео, которое в итоге попало в сеть.
"Сейчас нами проводится проверка, изучается круг лиц, причастный к распространению видео. Девочки поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.
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Каменский районРостовская областьПроисшествия
 
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