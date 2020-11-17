https://ria.ru/20201117/video-1585089883.html

Ростовская прокуратура проверит публикацию видео с голыми школьницами

Ростовская прокуратура проверит публикацию видео с голыми школьницами

Прокуратура Каменского района Ростовской области организовала проверку после того, как две школьницы сняли себя на видео в обнаженном виде, а потом эти ролики... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:10

2020-11-17T22:10

2020-11-18T08:56

каменский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Каменского района Ростовской области организовала проверку после того, как две школьницы сняли себя на видео в обнаженном виде, а потом эти ролики разошлись по школам, сообщил РИА Новости представитель районной прокуратуры.По данным ведомства, одна из школьниц средних классов в Каменском районе сняла себя в полуобнаженном виде на видео и отправила его знакомым. В итоге съемка распространилась по школе. Девочка пожаловалась родителям, а те обратились в правоохранительные органы.Еще один подобный случай произошел в другой школе того же района - школьница записала свое интимное видео, которое в итоге попало в сеть."Сейчас нами проводится проверка, изучается круг лиц, причастный к распространению видео. Девочки поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20201013/shtrafy-1579587772.html

каменский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каменский район, ростовская область, происшествия