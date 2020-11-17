https://ria.ru/20201117/vezdekhod-1584928656.html

Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя

Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя

Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T07:19

2020-11-17T07:19

2020-11-17T07:19

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Во вторник региональное МЧС сообщило, что вездеход затонул при пересечении реки в 80 километрах от поселка Беринговский. В нем находились четыре человека, трем пассажирам удалось спастись."Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201029/vezdekhod-1582112945.html

чукотка

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия