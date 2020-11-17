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Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя
Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя
Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:19
2020-11-17T07:19
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Во вторник региональное МЧС сообщило, что вездеход затонул при пересечении реки в 80 километрах от поселка Беринговский. В нем находились четыре человека, трем пассажирам удалось спастись."Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский", - сообщил собеседник агентства.
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чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя

07:19 17.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Во вторник региональное МЧС сообщило, что вездеход затонул при пересечении реки в 80 километрах от поселка Беринговский. В нем находились четыре человека, трем пассажирам удалось спастись.
"Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский", - сообщил собеседник агентства.
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ЧукоткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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