https://ria.ru/20201117/vezdekhod-1584928656.html
Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя
Из реки на Чукотке подняли затонувший вездеход и тело погибшего водителя
Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:19
2020-11-17T07:19
2020-11-17T07:19
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Спасатели на Чукотке подняли ранее затонувший при пересечении реки Глубокая вездеход с телом погибшего водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Во вторник региональное МЧС сообщило, что вездеход затонул при пересечении реки в 80 километрах от поселка Беринговский. В нем находились четыре человека, трем пассажирам удалось спастись."Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201029/vezdekhod-1582112945.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия