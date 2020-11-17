https://ria.ru/20201117/vega-1584928912.html

Запуск ракеты-носителя Vega с Куру провалился

Запуск ракеты-носителя Vega с Куру провалился

Ракета Vega, стартовавшая во вторник с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T07:23

2020-11-17T07:23

2020-11-17T08:59

риа наука

arianespace

космос - риа наука

европейское космическое агентство

французская гвиана

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584929773_0:12:1561:890_1400x0_80_0_0_2baf8b8c746015d1927bdec232eba80a.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ракета Vega, стартовавшая во вторник с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.Сбой произошел через восемь минут после взлета. Сейчас специалисты анализируют телеметрические данные для определения причины.На орбиту должны были вывести два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным в восьмилетней истории запусков Vega.

https://ria.ru/20201009/sputniki-1579041196.html

французская гвиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

arianespace, космос - риа наука, европейское космическое агентство, французская гвиана, в мире