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https://ria.ru/20201117/vega-1584928912.html
Запуск ракеты-носителя Vega с Куру провалился
Запуск ракеты-носителя Vega с Куру провалился
Ракета Vega, стартовавшая во вторник с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:23
2020-11-17T08:59
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ракета Vega, стартовавшая во вторник с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.Сбой произошел через восемь минут после взлета. Сейчас специалисты анализируют телеметрические данные для определения причины.На орбиту должны были вывести два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным в восьмилетней истории запусков Vega.
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arianespace, космос - риа наука, европейское космическое агентство, французская гвиана, в мире

Запуск ракеты-носителя Vega с Куру провалился

07:23 17.11.2020 (обновлено: 08:59 17.11.2020)
 
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ракета Vega, стартовавшая во вторник с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
Сбой произошел через восемь минут после взлета. Сейчас специалисты анализируют телеметрические данные для определения причины.
На орбиту должны были вывести два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).
Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным в восьмилетней истории запусков Vega.
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:09РИА Наука
США потеряли два спутника при запуске с Куру, сообщил источник
 
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