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На SputnikPro объяснят, как работать с инфографикой: инструменты, ошибки
На SputnikPro объяснят, как работать с инфографикой: инструменты, ошибки
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 20 ноября, в 13.00 мск... РИА Новости, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 20 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов и дизайнеров на тему "Как использовать инфографику: инструменты и типовые ошибки".На мастер-классе ведущий дизайнер медиагруппы "Россия сегодня" Евгений Тарасенко расскажет, зачем нужна инфографика, какие ошибки совершают специалисты при работе с ней и с помощью каких инструментов можно довести инфографику до совершенства. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/sputnik-1581783455.html
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россия, миа "россия сегодня", sputnik

На SputnikPro объяснят, как работать с инфографикой: инструменты, ошибки

16:27 17.11.2020
 
© Фото : Media&Design ConferenceВедущий дизайнер медиагруппы "Россия сегодня" Евгений Тарасенко
Ведущий дизайнер медиагруппы Россия сегодня Евгений Тарасенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Media&Design Conference
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 20 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов и дизайнеров на тему "Как использовать инфографику: инструменты и типовые ошибки".
На мастер-классе ведущий дизайнер медиагруппы "Россия сегодня" Евгений Тарасенко расскажет, зачем нужна инфографика, какие ошибки совершают специалисты при работе с ней и с помощью каких инструментов можно довести инфографику до совершенства. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Редактор радио Sputnik Мария Сметанина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:25
Журналист радио Sputnik победила в конкурсе "Слово ранит, слово лечит"Редактор радио Sputnik Мария Сметанина заняла первое место на V Всероссийском конкурсе среди журналистов "Слово ранит, слово лечит" за лучшее освещение проблем адаптации бывших заключенных, а также успешных примеров их ресоциализации. Созданный ею цикл передач "Недетские шалости" победил в номинации "Лучшая радиопередача".
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 18:06
Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"
 
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